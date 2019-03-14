В Нью-Йорке застрелили босса одного из крупнейших преступных кланов США

В Нью-Йорке застрелили босса одного из крупнейших преступных кланов США

Франческо Кали расстреляли возле его дома в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке. Семья Гамбино, которую он, предположительно, возглавлял, является одним из пяти крупнейших итальяно-американских мафиозных кланов в регионе

Франческо Кали (Фото: Egan-Chin, Debbie / NY Daily News / Getty Images)

В Нью-Йорке застрелили 53-летнего ​Франческо Кали, известного по прозвищу Фрэнки Бой (​Franky Boy). Reuters и Fox News со ссылкой на полицейских называют его бандитом и предполагаемым лидером одного из крупнейших мафиозных кланов Нью-Йорка — ​семьи Гамбино.

Мужчину убили накануне вечером прямо перед его домом в районе Стейтен-Айленд. Источники издания New York Post в правоохранительных органах уточняют, что, по их данным, в Кали выстрелили по меньшей мере шесть или семь раз, а после его тело переехал синий пикап, которым управлял стрелок. Впоследствии Кали госпитализировали в Университетскую больницу Статен-Айленда, там врачи констатировали его смерть.

NBC News отмечает, что выяснять обстоятельства случившегося продолжает полиция, сотрудники органов правопорядка разыскивают исполнителя преступления. Арестов после убийства Кали пока не было.

Как отмечает Reuters, преступный клан Гамбино является одной из пяти крупнейших итальянско-американских мафиозных семей в Нью-Йорке. Обвинения, которые выдвигались против членов семьи Гамбино, касались убийств, ростовщичества, организации азартных игр и торговли наркотиками.