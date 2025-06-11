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В египетской клубнике оказалось плесени в 14 раз больше нормы

Россельхознадзор: в египетской клубнике превышено содержание плесени в 14 раз
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

В импортированной из Египта быстрозамороженной клубнике обнаружено превышенное в 14 раз содержание плесени, а также дрожжей — в два раза, сообщил Россельхознадзор. К превышению микробиологических показателей привело несоблюдение санитарных правил на производстве, а также нарушение температурного режима при хранении и транспортировке ягод, пояснили в ведомстве.

Россельхознадзор предупредил, что повышенное содержание плесени и дрожжей в замороженных ягодах может представлять опасность для здоровья. Перечисленные микроорганизмы вырабатывают микотоксины — токсичные вещества, которые могут вызвать аллергические реакции, расстройство кишечника и отравление.

Нарушение микробиологических показателей в ягодах из Египта обнаружили специалисты лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Проверка проводилась с начала 2025 года. При этом превышение микотоксинов в пробах было выявлено 9 июня — впервые с начала года.

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Фото:alisalipa / Shutterstock / FOTODOM

В ведомстве подчеркнули, что показатели исследований нарушают технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». «Информация о несоответствиях продукции требованиям качества и безопасности была доведена до заявителя для принятия дальнейших мер реагирования», — говорится в пресс-релизе.

Всего воронежские специалисты провели 1 135 исследований пищевой продукции на микробиологические показатели, при этом в 388 пробах были выявлены различные нарушения требований качества и безопасности, отметил Россельхознадзор.

Египет входит в число ведущих поставщиков клубники в Россию, ежегодно поставляя от 1,6 до двух тыс. тонн ягод. В марте 2025 года Россия нарастила закупки клубники из Китая до исторического максимума в $3,4 млн, став крупнейшим импортером этой продукции

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