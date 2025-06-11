Володин и Роспотребнадзор поспорили о нормативе по жидкому мылу в школах

Володин обвинил Роспотребнадзор в спуске приказа о жидком мыле в школах и лагерях. Он заявил, что идею лоббируют, а из-за нее растут расходы Обязательного требования, что мыло должно быть жидким, нет, ответили в ведомстве

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и Роспотребнадзор поспорили относительно существования предписания использовать только жидкое мыло в школах, детских лагерях и других местах, где воспитываются и отдыхают дети.

Володин накануне призвал провести антикоррупционную экспертизу по этому поводу. На пленарном заседании палаты 11 июня он заявил, что в школах и детских лагерях ввели норматив, согласно которому теперь там должно быть только жидкое мыло, а не, к примеру, брусковое.

«Да, у вас теперь только жидкое мыло, во вновь вводимых [объектах]. Это значит уже, что конструкции должны быть, пузыречки. А это все удорожание, удорожает содержание. Вы задумайтесь, что вы делаете. Понятно, что вы всех убедили, что хозяйственное мыло вредным является, надо обязательно парфюмерное, со всеми этими добавками», — сказал он, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению Володина, в России есть тот, кто «лоббирует» распространение жидкого мыла.

Попова, отвечая на слова Володина на заседании Госдумы, также сказала, что наличие жидкого мыла в школах и детских лагерях не является обязательным требованием.

«Будем считать это приказом всем вниз службам вашим, раз такой нормы, вы говорите, нет. Вернули мыло в школу. Жидкое можно использовать, если такие возможности есть», — сказал ей Володин.

В Роспотребнадзоре позднее также ответили, что ведомство не предъявляло никаких требований касательно выбора вида мыла к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Там уточнили, что требования по созданию условий для мытья рук изложены в п. 2.4 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Из документа следует, что умывальные раковины должны быть обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

«Требований по виду мыла нет», — добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора.

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