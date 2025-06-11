Володин и Роспотребнадзор поспорили о нормативе по жидкому мылу в школах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и Роспотребнадзор поспорили относительно существования предписания использовать только жидкое мыло в школах, детских лагерях и других местах, где воспитываются и отдыхают дети.
Володин накануне призвал провести антикоррупционную экспертизу по этому поводу. На пленарном заседании палаты 11 июня он заявил, что в школах и детских лагерях ввели норматив, согласно которому теперь там должно быть только жидкое мыло, а не, к примеру, брусковое.
«Да, у вас теперь только жидкое мыло, во вновь вводимых [объектах]. Это значит уже, что конструкции должны быть, пузыречки. А это все удорожание, удорожает содержание. Вы задумайтесь, что вы делаете. Понятно, что вы всех убедили, что хозяйственное мыло вредным является, надо обязательно парфюмерное, со всеми этими добавками», — сказал он, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
По мнению Володина, в России есть тот, кто «лоббирует» распространение жидкого мыла.
Попова, отвечая на слова Володина на заседании Госдумы, также сказала, что наличие жидкого мыла в школах и детских лагерях не является обязательным требованием.
«Будем считать это приказом всем вниз службам вашим, раз такой нормы, вы говорите, нет. Вернули мыло в школу. Жидкое можно использовать, если такие возможности есть», — сказал ей Володин.
В Роспотребнадзоре позднее также ответили, что ведомство не предъявляло никаких требований касательно выбора вида мыла к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
Там уточнили, что требования по созданию условий для мытья рук изложены в п. 2.4 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Из документа следует, что умывальные раковины должны быть обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
«Требований по виду мыла нет», — добавили в ведомстве.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора.
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