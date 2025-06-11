В Таллине переименовали Русский театр

Русский театр - единственный профессиональный театр Эстонии, в котором играют на русском языке. Теперь он называется театр Сюдалинна. Руководство заверило, что смена названия не скажется на репертуаре

Русский театр Эстонии (Vene Teater) переименовали в театр Сюдалинна (Südalinna Teater), сообщила директор Анне-Ли Пяйв. Название утвердил совет театра, теперь соответствующий приказ должен подписать министр культуры.

Вопрос о переименовании был поднят около года назад, причиной стали продолжающиеся боевые действия на Украине, рассказала директор. «Это решение внутреннее, оно стратегическое, и, безусловно, продиктовано внешними обстоятельствами. Сейчас, если для одной части общества неприемлемо переименование театра, то для других, наоборот, название «Русский театр» вызывает отторжение. И это факт», — заявила Пяйв.

Она в то же время отметила, что смена названия не имеет отношения к «отмене всего русского», в театре продолжат играть спектакли на русском языке, «чего уже не делают некоторые русские театры в странах Балтии». Театр Сюдалинна по-прежнему будет ставить русскую классику, в частности, новый сезон откроется спектаклем «Отцы и дети» в постановке Дмитрия Петренко, сообщила директор.

Пяйв отрицательно ответила на вопрос, была ли смена названия одним из условий финансирования: «Мы государственный театр Эстонии, который финансируется Министерством культуры». В то же время директор сообщила, что государство урежет бюджет на 15% — это связано с решением Минкульта финансировать театр по той же модели, что и региональные театры, «несмотря на то, что у Русского театра аудитория шире и зал на 620 мест».

Театр Сюдалинна — единственный из 61 зарегистрированного в Эстонии профессионального театра, который играет на русском языке, отмечается на его сайте. По данным Департамента статистики, русский язык является родным для около 380 тыс. жителей страны.

В 2022 году в Литве переименовали Русский драматический театр в Вильнюсский старый театр.