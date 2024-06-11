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Общество ,  
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В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Власти Красноярска рекомендовали полиции патрулировать город и «исходя из обстановки» применить огнестрельное оружие. На прошлой неделе медвежонок забежал на территорию Академии биатлона, хищников видели жители Игарки

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за медведей
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В Красноярске вводится режим повышенной готовности из-за диких животных, сообщила мэрия. По данным властей, за последние две недели в черте города, в том числе в районах СНТ, несколько раз видели медведей.

Администрация Красноярска рекомендовала полицейским и сотрудникам регионального минэкологии организовать патрулирование города. При обнаружении медведей правоохранительные органы могут «исходя из обстановки» применить огнестрельное оружие.

По словам руководителя управления по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Александра Нестерова, медведей часто привлекает «возможность найти себе пропитание на стихийных свалках, которые время от времени образовываются в дачных и садовых товариществах и в частом секторе». Он призвал местных жителей соблюдать правила выброса пищевых отходов, что, по словам Нестерова, должно снизить риск появления хищников в городе.

Медвежонок сорвал занятия в красноярской Академии биатлона
Спорт
Фото:Andrey Ivanov / Global Look Press

5 июня медвежонок снес забор Академии биатлона в Красноярске и забежал на ее территорию. Детей, которые были на тренировке, эвакуировали. Позднее зверь убежал. О появлении хищников сообщали также жители города Игарка. В середине мая в красноярском поселке Щетинкина медведя встретили студенты Красноярского государственного аграрного университета. Молодые люди засняли хищника, когда тот бежал им навстречу, но затем развернулся и скрылся в лесу.

В январе заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко рассказывал, что популяция бурого медведя в Красноярском крае составляет порядка 30 тыс. животных, в то время как «оптимальная численность» для региона — 9 тыс. «Слабые и молодые медведи вытесняются с коренных участков взрослыми особями, уходят в подтаежные места и лесостепи и выходят к людям», — отмечал ученый.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Красноярск режим повышенной готовности медведи дикие животные

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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