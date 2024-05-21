Россиян с доступом к гостайне обязали за месяц уведомлять ФСБ о выезде
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане, имеющие допуск к гостайне, должны уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) о намерении выехать за границу минимум за месяц до отъезда.
Документ определяет порядок предварительного уведомления лицами, работа которых предполагает допуск к гостайне, а также сенаторами, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов России, главами муниципальных образований и адвокатами, обладающими совершенно секретными сведениями или сведениями особой важности.
Уведомление необходимо направить не позднее чем за 30 календарных дней до даты выезда. В документе отмечается, что если уехать за границу нужно срочно, уведомление отправляется немедленно.
В уведомлении лица с доступ к гостайне должны указать наименование должности, ФИО, дату рождения, цель выезда, список посещаемых государств, сроки поездки, вид транспорта, адрес места пребывания за рубежом. Исключением станут должностные лица, подлежащие государственной охране, а также те, выезд которых из страны определяется иными решениями президента.
15 мая депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который даст руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех россиян, кто имеет допуск к гостайне. Работника, который нарушил условия выезда за границу, могут лишить допуска к гостайне. Тем, кто имеет допуск к совершенно секретным сведениям или особой важности, это грозит привлечением к ответственности вплоть до уголовной.
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