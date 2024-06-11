«Вкусвилл» изъял из продажи «Легенду Байкала» после сообщений об ожогах

На качество воды пожаловалась семья из Самары, после ее употребления у них появилось жжение во рту. У женщины диагностировали ожог полости рта. Компания отправила продукцию на проверку, отметив, что до этого жалоб не поступало

Фото: legendbaikal.ru

«Вкусвилл» решил изъять из продажи питьевую воду «Легенда Байкала» после жалобы покупателя на ее качество, а образцы отправили на проверку. Об этом РБК сообщила лидер по внешним коммуникациям компании Полина Мельникова.

По данным телеграм-канала Baza, 8 июня семья из Самары заказала воду «Легенда Байкала» во «Вкусвилле». После того как супруги и их ребенок попробовали воду, у них началось жжение во рту. Они обратились к врачу. Семья также сообщила о случившемся в магазин. Полиция начала проверку, сообщили РБК в ГУ МВД по Самарской области.

«Как только мы получили обращение от покупателя на горячую линию, сразу же на месте вскрыли выборочно продукт и проверили на органолептические показатели. Несмотря на то что отклонения не были выявлены, мы направили образцы продукта на лабораторную проверку», — рассказала РБК Мельникова. По ее словам, прежде жалоб на данную продукцию не поступало.

Во «Вкусвилле» не подтвердили информацию, что сотрудники также почувствовали себя плохо после употребления воды. «Никто из сотрудников не подтвердил информацию из новостных каналов», — уточнила представитель компании.

Там проводят внутреннюю проверку и выясняют обстоятельства случившегося, а также держат связь с покупателем.

«РИА Новости» со ссылкой на адвоката Евгения Архангельского сообщает, что у купившей воду женщины диагностировали химический ожог полости рта. «Мальчик маленький меньше всех употребил <...>, [держался] до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка <...>. Отца также отвезли сдать анализы», — рассказал он. Супруги обратились в правоохранительные органы. Воду семья заказала в субботу вечером, доставили ее на следующий день. После употребления они почувствовали горечь. По словам адвоката, полицейские изъяли заказанную продукцию.

Baza пишет, что вода в Самару поставлялась со склада в Казани. По информации ГТРК «Самара», на этикетке, размещенной на стеклянной бутылке, было указано наименование «Вода природная питьевая «Легенда Байкала» негазированная», ее изготовитель — ООО «Производственная компания «Байкал Аква», зарегистрированная в Иркутской области. Дата изготовления — 11 апреля 2024 года, срок хранения — 24 месяца. Среди симптомов, которые появились у членов семьи, — чувство жжения и першения в горле и во рту, налет на языке, расстройство ЖКТ, уточняет телеканал. Супруги обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

РБК направил запрос в ТД «Легенда Байкала», пресс-службу Роспотребнадзора.