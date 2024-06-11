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Общество ,  
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«Вкусвилл» изъял из продажи «Легенду Байкала» после сообщений об ожогах

«Вкусвилл» изъял из продажи воду «Легенда Байкала» после сообщений об ожогах
На качество воды пожаловалась семья из Самары, после ее употребления у них появилось жжение во рту. У женщины диагностировали ожог полости рта. Компания отправила продукцию на проверку, отметив, что до этого жалоб не поступало
Фото: legendbaikal.ru
Фото: legendbaikal.ru

«Вкусвилл» решил изъять из продажи питьевую воду «Легенда Байкала» после жалобы покупателя на ее качество, а образцы отправили на проверку. Об этом РБК сообщила лидер по внешним коммуникациям компании Полина Мельникова.

По данным телеграм-канала Baza, 8 июня семья из Самары заказала воду «Легенда Байкала» во «Вкусвилле». После того как супруги и их ребенок попробовали воду, у них началось жжение во рту. Они обратились к врачу. Семья также сообщила о случившемся в магазин. Полиция начала проверку, сообщили РБК в ГУ МВД по Самарской области.

«Как только мы получили обращение от покупателя на горячую линию, сразу же на месте вскрыли выборочно продукт и проверили на органолептические показатели. Несмотря на то что отклонения не были выявлены, мы направили образцы продукта на лабораторную проверку», — рассказала РБК Мельникова. По ее словам, прежде жалоб на данную продукцию не поступало.

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Во «Вкусвилле» не подтвердили информацию, что сотрудники также почувствовали себя плохо после употребления воды. «Никто из сотрудников не подтвердил информацию из новостных каналов», — уточнила представитель компании.

Там проводят внутреннюю проверку и выясняют обстоятельства случившегося, а также держат связь с покупателем.

«РИА Новости» со ссылкой на адвоката Евгения Архангельского сообщает, что у купившей воду женщины диагностировали химический ожог полости рта. «Мальчик маленький меньше всех употребил <...>, [держался] до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка <...>. Отца также отвезли сдать анализы», — рассказал он. Супруги обратились в правоохранительные органы. Воду семья заказала в субботу вечером, доставили ее на следующий день. После употребления они почувствовали горечь. По словам адвоката, полицейские изъяли заказанную продукцию.

Baza пишет, что вода в Самару поставлялась со склада в Казани. По информации ГТРК «Самара», на этикетке, размещенной на стеклянной бутылке, было указано наименование «Вода природная питьевая «Легенда Байкала» негазированная», ее изготовитель — ООО «Производственная компания «Байкал Аква», зарегистрированная в Иркутской области. Дата изготовления — 11 апреля 2024 года, срок хранения — 24 месяца. Среди симптомов, которые появились у членов семьи, — чувство жжения и першения в горле и во рту, налет на языке, расстройство ЖКТ, уточняет телеканал. Супруги обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

РБК направил запрос в ТД «Легенда Байкала», пресс-службу Роспотребнадзора.

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Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Елена Чернышова
«Вкусвилл» питьевая вода ожоги

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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