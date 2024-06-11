Москалькова предложила платить компенсации за необоснованные задержания

Фигуранты административных дел сталкиваются с недостаточным профессионализмом сотрудников госструктур, выдворением за незначительные нарушения и слабыми гарантиями состязательности в суде, сказано в докладе омбудсмена

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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не предусматривает возмещения вреда лицам, которые были незаконно или необоснованно задержаны или привлечены к административной ответственности, сказано в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова (.pdf).

Однако, сказано в документе, возмещение вреда является крайне актуальным в случае причинения вреда человеку в ходе незаконного ареста, лишения права управления транспортом, обязательных работ и иных строгих административных наказаний. Сейчас реабилитация возможна путем подачи иска, что вынуждает пострадавшего доказывать обстоятельства дела, а потому следует ввести в КоАП механизм компенсаций, аналогичный реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию.

Кроме того, в КоАП не прописан порядок обжалования решений о мерах обеспечения в административных делах, обратила внимание омбудсмен: жалобу на задержание, заявленную до завершения производства по делу, отклоняют как преждевременно заявленную, а после завершения производства отклоняют как не подлежащую рассмотрению в отдельной от обжалования постановления процедуре.

«Полагаем целесообразным предусмотреть в КоАП РФ порядок обжалования задержания, медицинского освидетельствования на состояние опьянения, изъятия вещей и документов, ареста товаров, транспортных средств и иных вещей», — сказано в докладе.

В числе проблем, с которыми сталкиваются фигуранты административных дел, Москалькова назвала:

Недостаточный профессионализм сотрудников, занимающихся административными делами.

Низкие требования к достаточности доказательств для признания лица виновным в правоприменительной практике.

Недостаточные гарантии состязательности в суде при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Возможность административного выдворения за незначительные правонарушения.

Минюст планирует в 2024 году опубликовать новую редакцию КоАП. «Практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство», — говорил прошлой осенью замминистра юстиции Андрей Логинов.