Суд арестовал экс-министра транспорта Приморья
Суд во Владивостоке арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила региональная прокуратура.
Следствие полагает, что министр подготовил проектную документацию на ремонт автомобильной дороги Владивосток — Находка в 2020 году под «влиянием» первого заместителя главы региональной дирекции Росавтодора — ФКУ ДСД «Дальний восток» во Владивостоке.
В результате этого в документацию в качестве обязательного условия попало проведение ремонта путем холодной регенерации, такие работы была способна вести вести только одна компания, благодаря чему она выиграла конкурс и заключила госконтракт, уверены следователи. Дело завели по итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудников регионального управления ФСБ.
«В результате преступных действий фигурантов нарушены принципы обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 225 млн рублей», — уверены в прокуратуре.
Свяченевский отправлен под арест на 1 месяц и 25 дней. Ему вменяют ч.2 ст. 285 УК, предельная мера наказания мера по ней — до семи лет лишения свободы.
На аналогичный срок суд постановил взять под стражу и директора филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» во Владивостоке, его обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК).
Ведомство не называет его имя, однако владивостокский портал VL утверждает, что речь идет о Дмитрии Бабаке.
Свяченовский до перехода в администрацию работал во филиале Росавтодора во Владивостоке, в ноябре 2018 года он возглавил департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Спустя около трех лет — в ноябре 2021 года — его привлекли к административной ответственности из-за «многочисленных нарушений», которые были связаны с нарушением порядка обеспечения защищенности мостов и других дорожных сооружений в Приморском крае. Свяченовского оштрафовали на 20 тыс. руб.