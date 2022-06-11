У Джастина Бибера парализовало часть лица из-за синдрома Рамзи Ханта

Певец Джастин Бибер рассказал, что у него диагностировали синдром Рамзи Ханта — у артиста парализовало часть лица. Из-за недуга он был вынужден отменить ряд концертов своего мирового турне. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

«Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица», — рассказал он, отметив, что не знает, сколько времени займет восстановление.

Бибер сообщил, что из-за проблем со здоровьем был вынужден отложить свое семиэтапное 130-дневное мировое турне Justice World Tour. «Не могу поверить, что говорю это. Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь ухудшается», — заключил 28-летний поп-исполнитель.

Как пишет издание Daily Mail, ссылаясь на данные клиники Мейо (Mayo Clinic), заболевание является осложнением после опоясывающего лишая, которое может привести к параличу лицевого нерва. Потеря слуха и паралич лицевого нерва, связанные с синдромом Рамзи Ханта, носят временный характер, однако могут стать постоянными, уточнили медики.

Джастин Бибер — поп-R&B-исполнитель родом из Канады, прославившийся после вирусного ролика с композицией собственного сочинения «One Time» на Youtube в 2009 году. В том же году вышел первый мини-альбом Бибера под названием «My world». Трек-лист пластинки состоял из 7 песен и вскоре получил статус платинового в США и Канаде, а также золотого в странах Океании. В 2010 году он был награжден премией American Music Awards в номинации «Артист года», а также стал лауреатом в категориях «Лучший поп-вокальный альбом» и «Лучший новый исполнитель» на церемонии Грэмми.

В 2020 году Бибер уже сообщал о выявленной у него болезни — тогда у исполнителя обнаружили болезнь Лайма (инфекционное заболевание, передаваемое через укус клещей). «В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма», — написал артист.