Джастин Бибер сообщил о своей болезни

У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом певец признался на своей странице в Instagram.

«В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма», — написал артист. Кроме того, по словам певца, у него также обнаружили хронический мононуклеоз (острое вирусное заболевание). Бибер отметил, что болезнь оказала влияние на его кожу, мозговую деятельность, энергию и общее состояние здоровья.

«Это была тяжелая пара лет», — написал певец, однако добавил, что сейчас он проходит лечение, которое позволит ему поправиться.

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передаваемое через укус клещей. Среди симптомов заболевания: высокая температура, озноб, лихорадка, боли в суставах, в сердце, в мышцах, чувство усталости, а также нарушение памяти и мыслительных процессов. В тяжелых случаях заболевание может привести к коме.