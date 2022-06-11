Догузова пообещала развивать туризм после выхода из турорганизации ООН

Россия останется на международной туристической арене и продолжит развивать внутренний и международный туризм, несмотря на выход из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Об этом в своем Telegram заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами», — написала она.

По ее словам, наряду с внутренним туризмом, в России также продолжает развиваться и международный туризм. «И конечно же ждем гостей из стран прошлого. По большому счету, имеются хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все процессы в текущих условиях сложности», — добавила Догузова.

Накануне, 10 июня, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из UNWTO. Правительство приняло соответствующее предложение российского МИДа.

UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Организация объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. На сайте организации указано, что ее основные цели — устойчивое развитие туризма с учетом экономических, социальных и экологических факторов; поддержка конкурентоспособности тех или иных туристических направлений; поддержка цифровизации туризма и инноваций в этой сфере; сотрудничество с компаниями, научными и общественными организациями для развития туризма.

В конце апреля Россия объявила о своем решении выйти из Всемирной туристской организации ООН в ответ на приостановку членства — на последнем настаивали Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции на Украине.



Посол России Юрий Корчагин, комментируя решение ООН, заявил, что оно «продавливалось» с помощью «массированной антироссийской пропаганды путем шантажа и оказания давления на государство». Он счел действия организации «неправомерными и политически мотивированными шагами», цель которых — «демонстративное наказание» России за ее «независимую внутреннюю и внешнюю политику».