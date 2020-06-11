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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов

Мэр Москвы напомнил, что «пирамида перевернулась» и сейчас большинство заболевших COVID-19 выявляются не в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жителям других регионов стоит пока отказаться от поездок в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Конечно, если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — сказал Собянин, отвечая на телеканале «Россия 24» на вопрос женщины из Новороссийска, собирающейся приехать в Москву, попадет ли она «в карантин».

По словам мэра, в Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 значительно улучшилась, так как примерно с 7 мая в столице «идет постоянное, стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией». В то же время за пределами столицы число заражений выросло.

«Очень забавно получается, в Москве эпидемиологический режим сейчас значительно лучше, чем во многих других регионах, но они вводят карантин для приезжающих из Москвы», — сказал Собянин. По его словам, он уже говорил с главами других регионов, чтобы в этом вопросе был разумный подход, так как большинство вновь заразившихся COVID-19 сейчас уже выявляются не в Москве.

Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Эта пирамида сейчас перевернулась, и в большей степени ситуация сложная в других регионах, не в Москве. Мы в Москве никогда не устанавливали такой режим (карантин для приезжих. — РБК) и устанавливать его не собираемся», — добавил мэр.

За последние сутки в России было выявлено 8779 новых случаев заражения COVID-19, из которых только 1436 — в Москве. Для сравнения: месяцем ранее (11 мая) было 11 656 случаев заражения в России, из которых 6169 в Москве.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что с 15 июня приезжающие из других регионов России, в том числе и из Москвы, туристы не должны будут больше в течение двух недель находиться на обсервации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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