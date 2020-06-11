Минкульт назвал дату открытия музеев-заповедников и парковых зон

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Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что посещение парковых зон должно происходить при соблюдении всех принятых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Посещать музеи-заповедники можно будет только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции. Посещать интерьеры пока не разрешено.

В Министерстве культуры также отметили, что отдельными актами Минкультуры России может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Так, например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» начал прием посетителей с 10 июня.

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