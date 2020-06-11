Основателя «Нового потока» заподозрили в нападении на девушку

Инцидент произошел несколько лет назад. Защита бизнесмена считает, что его причастность к преступлению не доказана

Дмитрий Мазуров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову, который подозревается в мошенничестве с деньгами Сбербанка, следственный департамент МВД добавил обвинение в организации нападения на девушку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет об инциденте, который произошел несколько лет назад в Тюмени. По версии следователей, здоровью девушки, которая, предположительно, работала эскорт-моделью, был нанесен тяжкий вред.

Адвокаты Мазурова, однако, считают, что причастность бизнесмена к нападению не установлена, а новое обвинение необходимо лишь для обоснования продления его ареста. Тем не менее Тверской районный суд Москвы приобщил к делу постановление о привлечении Мазурова в качестве обвиняемого по ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Мазурова заподозрили в мошенничестве. По данным следствия, входивший в «Новый поток» Антипинский НПЗ взял у Сбербанка кредит на $29 млн. Позже бизнесмен якобы присвоил кредитные средства, фактически изъяв их из оборотных средств предприятия.

Помимо этого предполагается, что Мазуров способствовал заключению договоров Антипинского НПЗ с некими индивидуальными предпринимателями, которым было перечислено не менее 473 млн руб. Работы, указанные в договорах, выполнены не были, а деньги предприятию никто не вернул.

Адвокаты Мазурова утверждают, что за год следствия установить вину бизнесмена так и не удалось. По словам представителя защиты Тимура Хутова, кредит Сбербанка по-прежнему обслуживается Антипинским НПЗ, а к заключению договоров с ИП имел отношение не Мазуров, а непосредственный руководитель завода Геннадий Лисовиченко, который находится в розыске.