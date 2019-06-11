В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора

В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора

Брикеты со спрессованным наркотиком нашли в контейнере с рыбными консервами. Стоимость находки оценили в 4,5 млрд руб.

Фото: Елена Кенунен / Интерпресс / ТАСС

Таможенники изъяли в петербургском морском порту около 400 кг кокаина стоимостью приблизительно 4,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Большая партия наркотика была обнаружена в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. По слова правоохранителей, изъято более 2,5 млн доз наркотика.

Фото: customs.ru

«При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином», — следует из сообщения пресс-службы таможни.