Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Текущая неделя станет для россиян короткой рабочей неделей из-за Дня России, который отмечается 12 июня и является государственным праздником. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

Граждане России должны будут выходить на работу в понедельник и вторник (10 и 11 июня), после чего в среду их ждет выходной. Вторая часть недели пройдет в привычном ключе — четверг и пятница будут рабочими, а суббота и воскресенье — выходными.

При этом рабочее время во вторник сократится на один час, так как 11 июня в этом году — предпраздничный день.

Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. 4 ноября будет отмечаться День народного единства, который в этом году попал на понедельник.