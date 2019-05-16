В Москве археологи нашли древнерусские монеты

В Москве археологи в ходе работ по благоустройству на территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря нашли четыре монеты XV–XVI веков. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Речь идет о мелких разменных медных монетах (пулах), а также серебряной деньге. В настоящее время артефакты отправили на реставрацию.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, найденная серебряная деньга была достаточно крупной денежной единицей. За одну такую монету можно было купить продовольствие на несколько дней. Эту монету отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века, когда Москвой управлял князь Василий II Темный. В те же годы в Спасо-Андрониковом монастыре жил иконописец Андрей Рублев.

Как отметил Емельянов, медные пулы также были отчеканены в Москве. Самая ранняя из трех монет датируется 1530 годом. Эти монеты использовались для мелкой торговли. Такие монеты часто находят во время археологических раскопок в Москве.

На территории монастыря в настоящее время расположен Музей им. Андрея Рублева.