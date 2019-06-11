В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м

В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м

Рядом с горящим зданием постройки 1947 года находится несколько небольших пристроек. Пожарные предупреждают об угрозе перехода огня на них

Фото: МЧС РФ

Здание пилорамы загорелось в поселке Торфопредприятия под подмосковным Королевым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году. По состоянию на 7:55 мск, пожарные локализовали возгорание.

По словам представителя ведомства, есть угроза перехода огня на соседние пристройки. Областной главк подчеркнул, что к тушению пожара привлекли 13 единиц техники и 43 человек.