ВЦИОМ сообщил о планах большинства россиян провести отпуск дома и на даче

Большинство россиян проведут летний отпуск дома (44%) или на даче (26%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Еще 10% опрошенных отправятся в путешествие за границу, по 9% собираются посетить города России и черноморское побережье Кавказа, а 6% участников исследования планируют отдохнуть этим летом в Крыму (в 2018 году такой ответ дали 37% опрошенных).

При этом если бы у респондентов была возможность выбора и необходимые средства, 39% из них отправились бы отдыхать за границу, тогда как 31% все равно выбрали бы Крым, а 26% — черноморское побережье Кавказа.

Больше половины (53%) опрошенных сообщили, что не могут позволить себе поездки из-за недостатка денег. В 2018 году с такой проблемой столкнулись на 14% меньше опрошенных.

О необходимости специально копить деньги на отпуск в 2019 году сообщили больше трети респондентов (44%).Оплатить поездку из текущих средств без каких-то дополнительных заработков могут 22% опрошенных, а 10% придется взять подработку или использовать премию.