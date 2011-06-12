А.Чубайс: "Неужели уже 20 лет? Неужели все это было с нами?"

Глава бывшей госкорпорации, а ныне ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс поздравил сограждан с Днем России посредством своей странички в Twitter.

"Неужели уже 20 лет? Неужели все это было с нами? Всех - с наступающим праздником новой России!" – такая запись появилась в микроблоге главы "Роснано".

Напомним, сегодня отмечается День России - один из самых "молодых" национальных праздников РФ. Именно в этот день в 1990г. была принята Декларация о государственном суверенитете России. Это произошло в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой объявляли себя независимыми.

В 1991г. в этот же день прошли выборы первого президента России, на которых победил Борис Ельцин.

В 1994г. Б.Ельцин своим Указом придал 12 июня государственное значение - День принятия декларации о государственном суверенитете России.

Праздник отмечается ежегодно с 1992г. С 2002г. носит нынешнее название.

В Москве в День России пройдут десятки праздничных мероприятий, в том числе большой праздничный концерт на Красной площади. В связи с этим будут перекрыты центральные улицы столицы. Движение автотранспорта ограничат с 9:00 мск и до окончания мероприятий по улицам Охотный Ряд, Тверская, Петровка, а также Театральной площади и Театральному проезду.

С 15:00 мск и до окончания мероприятий будет ограничено движение по улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Болотная, Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту, Болотной площади и Кадашевской набережной.