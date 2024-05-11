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В Наро-Фоминске загорелся склад. Видео

В подмосковном Наро-Фоминске произошел крупный пожар на складе
В Наро-Фоминске загорелся склад поликарбоната, огонь распространился по всей площади здания. Открытое горение ликвидировали, информации о пострадавших нет

В Наро-Фоминске загорелся склад. Видео
Video

В подмосковном Наро-Фоминске произошел крупный пожар на складе поликарбоната, сообщили РБК в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, огонь распространился по всей площади здания.

«Горит склад поликарбоната», — рассказали в МЧС.

Возгорание произошло на улице Погодина, у дома 93. В 17:08 мск пожар был локализован на 1 тыс. кв. м, в 17:29 мск — ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших нет.

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Фото:МЧС России

Как уточнили в ведомстве, ангар — металлокаркасный, одноэтажный.

К тушению возгорания привлекли 19 единиц техники и 46 человек, говорится на сайте ведомства.

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Теги
Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Московская область Наро-Фоминск Пожар склад
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