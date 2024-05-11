В Наро-Фоминске загорелся склад. Видео
В подмосковном Наро-Фоминске произошел крупный пожар на складе поликарбоната, сообщили РБК в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, огонь распространился по всей площади здания.
«Горит склад поликарбоната», — рассказали в МЧС.
Возгорание произошло на улице Погодина, у дома 93. В 17:08 мск пожар был локализован на 1 тыс. кв. м, в 17:29 мск — ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших нет.
Как уточнили в ведомстве, ангар — металлокаркасный, одноэтажный.
К тушению возгорания привлекли 19 единиц техники и 46 человек, говорится на сайте ведомства.
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