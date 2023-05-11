Минобрнауки ответило на идею возврата к советской системе распределения

В Минобрнауки заявили, что советская система распределения не вписывается в современные экономические реалии, а также напомнили о наличии механизмов целевого приема и обучения, которые больше отвечают нынешним запросам

Инженеры за работой, 1983 год (Фото: Виталий Данильченко / ТАСС)

Минобрнауки ответило на законодательную инициативу Госсовета Татарстана о возвращении к советской системе распределения вузов. Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский заявил РБК, что система распределения, действовавшая в СССР, безусловно гарантировала молодым людям рабочие места после окончания обучения в вузах, но тогда в стране был другой рынок труда.

По мнению Могилевского, на тот момент подобная форма трудоустройства была оправдана, сегодня система высшего образования формируется в иных экономических реалиях, что необходимо учитывать. Он подчеркнул, что сейчас основной задачей Минобрнауки является обеспечение студентов возможностями для самореализации, при этом ориентируясь на потребности рынка труда.

Кроме того, в Минобрнауки заявили, что законопроект Госсовета Татарстана, предполагающий возвращение к советской модели распределения выпускников вузов, не вносился в Госдуму и соответствующее предложение не поступало в ведомство.

В ведомстве также подчеркнули, что действующим законодательством об образовании не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве выпускников, получивших высшее образование за счет федерального бюджета, и напомнили, что по Конституции каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Кроме того, заявили в Минобрнауки, в законодательстве предусмотрен механизм целевого обучения, который позволяет, с одной стороны, удовлетворить потребности организаций в квалифицированных кадрах, с другой стороны, гарантировать студенту трудоустройство после окончания обучения.

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму проект законодательной инициативы 27 апреля. В начале мая первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с РБК называл инициативу «точно непроходной», аргументируя это тем, что указанные авторами законодательной инициативы задачи решаются в рамках целевого набора.