«Тупиковый путь»: вернутся ли вузы к распределению, как в СССР

В Татарстане предложили фактически вернуть советскую модель распределения выпускников вузов. Почему в Думе и вузах считают, что это будет нарушением Конституции, а рекрутеры называет идею «танцами с бубном» — в материале РБК

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Государственный совет Татарстана 27 апреля внес в Госдуму проект законодательной инициативы, которым предлагается вернуться к модели распределения выпускников вузов после получения высшего образования. РБК опросил законодателей, представителей бизнеса, рекрутеров и вузы и узнал, почему они считают идею нежизнеспособной.

Как предлагается возвращать распределение выпускников

Авторы предлагают внести изменения в закон «Об образовании» и установить, что прием абитуриентов на бюджетные места в вузах и ссузах осуществляется при условии заключения ими соглашений о дальнейшем трудоустройстве по распределению «согласно получаемой квалификации».

По их замыслу, распределением будет заниматься специальная комиссия при учебном заведении, проводить его она должна не позже чем за четыре месяца до получения студентом диплома. Отработать по месту распределения выпускник должен будет три года. Если он отказывается от распределения или разрывает трудовой договор раньше срока, компенсирует государству стоимость своего обучения. На тех, кто обучается по целевому договору, норма распространяться не будет.

При этом предусмотрена возможность трудоустраивать выпускников по месту жительства, если они имеют инвалидность (первой или второй группы) или близкого родственника инвалида (первой или второй группы), а также если выпускница или жена выпускника беременна; если выпускник имеет ребенка младше трех лет.

«Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК) и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект законодательной инициативы — не законопроект в традиционном значении, а предложение законодательного органа региона рассмотреть и проанализировать необходимость того или иного законодательного решения на общепарламентском уровне. Проект поступает в Совет законодателей, где его сначала рассматривает профильная комиссия, а затем заместитель сопредседателя Совета законодателей. Последний в итоге выносит свое решение. Он может рекомендовать внести проект в Госдуму, доработать его либо не вносить в нижнюю палату вовсе. По состоянию на момент выхода заметки инициатива Госсовета Татарстана была принята к рассмотрению профильной комиссией Совета законодателей.

Как идею оценили в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с РБК назвал инициативу «точно непроходной», объяснив, что указанные ее авторами задачи уже решаются в рамках целевого набора. «В рамках целевого набора абитуриент осознанно выбирает регион, осознанно выбирает профессию, а коллеги хотят распределение: ты окончил вуз, какое будет распределение, ты не знаешь, какие условия труда будут — не знаешь, но три года отработай. При целевом наборе все то же самое, но абитуриент сам выбирает [чем заниматься]», — говорит он.

Депутат отметил, что сейчас создается единая цифровая платформа, на которой работодатели будут размещать предложения о заключении договоров на целевое обучение. «После запуска платформы те предприятия, которые находятся в регионе, будут выставлять свою вакансию для целевого набора, и абитуриент будет видеть, что в его городе или регионе есть та или иная вакансия. Естественно, будет образовываться конкурс, что очень хорошо, поскольку раньше конкурса на целевые места практически не было». Это также позволит решить проблему неисполнения по целевому договору, полагает депутат.

Глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев также раскритиковал инициативу, указав на ее несоответствие ряду положений Конституции, например, в статье 75.1 говорится, что государство должно избегать инициатив или решений, «способных дезориентировать или напугать общество, подорвать веру в то, что основополагающие принципы и гарантии, определяющие устойчивость социально-политической системы, не будут произвольным образом пересмотрены». «В этом плане предложенный проект, направленный на коренную ревизию сложившихся представлений о гарантиях права на образование, свободу труда и экономической деятельности и серьезно будоражащий общество, едва ли можно считать правильным и своевременным», — считает Кабышев.

Обязательное согласие абитуриента на трудоустройство по распределению «ограничивает доступность профессионального образования, ставит его получение в жесткую зависимость от «открытого» согласия с неопределенным решением о трудоустройстве в будущем», полагает он. «Очевидно также, что соответствующее решение, влекущее определение обязательного территориального места трудоустройства, сопряжено с ограничением свободы передвижения, что не вписывается в конституционные рамки», — добавляет Кабышев.

Депутат подчеркнул, что в России существуют диспропорции в размещении кадрового потенциала, однако «планово-директивное распределение» выпускников может быть адекватно востребовано только в плановой системе народного хозяйства. «Попытки директивно-командным образом решать сложные системные проблемы занятости бесперспективны», — заключил глава комитета.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов счел, что идея с возвратом к системе распределения имеет смысл, поскольку действующая система целевого набора, по его мнению, работает плохо. «Все это превратилось в профанацию, когда дети чиновников, дети бизнесменов, близких к чиновникам, бесплатно получают образование и потом не работают. Что мы имеем в итоге? Дефицит кадров. Прежде всего на селе. И программы «Сельский доктор», «Сельский учитель» не справляются с этим», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что абитуриентов «никто не заставляет» соглашаться на обязательное трудоустройство после окончания вуза. «Но если ты готов отработать медиком, преподавателем, социальным работником там, где государству это нужно, при этом тебе дают возможность поступить с минимальными баллами по ЕГЭ, но на бюджетное место, с обязательствами потом отработать — это только плюс», — считает он.

Что о распределении думают в вузах

Ректор Московского государственного юридического университета им. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев в разговоре с РБК согласился, что идея распределения не соответствует Конституции, в частности статье 37, которая закрепляет право человека на свободный труд и запрещает труд принудительный. Он также указал на то, что в текущих условиях реализация советской модели распределения практически невозможна, так как использование механизма распределения было возможно в условиях плановой экономики и при отсутствии частной собственности на средства производства.

Как работала советская система распределения выпускников В СССР выпускник был обязан отработать по распределению три года и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию. Для прошедших срочную службу в армии время работы по распределению сокращалось на величину срока службы. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Оно проводилось в последние месяцы обучения — специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях и в организациях, нуждающихся, согласно разнарядке соответствующих ведомств или заявкам самих предприятий в комиссии по распределению, в специалистах того или иного профиля. Предприятия могли прислать персональные заявки на распределение выпускников, зарекомендовавших себя на студенческой практике. Работающий по такому механизму выпускник имел особый юридический статус «молодого специалиста», то есть такого работника нельзя было уволить без разрешения министерства, но и отказаться от работы выпускник не мог, иначе ему грозило наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Ректор МГЮА считает, что для кадрового обеспечения приоритетных направлений экономики лучше подойдет механизм целевого обучения, который сохраняет принцип добровольности при выборе места работы и никак не ограничивает право на труд выпускника.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что инициатива Татарстана повторит все недостатки распределения советских времен. Эксперт уверена, что труд по обязанности не будет высокопроизводительным. При этом обязать брать выпускников на работу можно государственные предприятия, которые вряд ли могут предложить достойные зарплаты, так что есть риск потери потенциала выпускников в случае принудительного распределения, подчеркнула Абанкина. По ее мнению, более эффективными будут партнерства вузов и предприятий, приглашения студентов на практику и их последующее трудоустройство.

Однако не во всех вузах к идее возвращения к советской системе распределения относятся критически. Ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин считает это необходимой мерой в сегодняшнее время. Ректор уверен, что выпускники, обучающиеся за счет средств государства, должны работать на благо страны. Особенно это касается распределения на оборонные предприятия, подчеркнул Забелин, отметив, что распределение — гарант рабочего места и возможность принести реальную пользу обществу и государству. Забелин также уверен, что удастся не повторить минусы советской системы, так как они известны.

Нужно ли распределение бизнесу

Представители бизнеса и рекрутеры тоже видят больше минусов, чем плюсов, в предложенной Госсоветом Татарстана системе. Так, в «Опоре России» сомневаются, что рынок сможет обеспечить всех выпускников вузов достаточным количеством рабочих мест. «У нас до сих пор масса выпускников школ идут на экономические и юридические факультеты, а потом, окончив вуз, не могут трудоустроиться. Никто не учитывает и не планирует, сколько необходимо выпустить специалистов для каждой отрасли по тем или иным специальностям, чтобы они были обеспечены рабочими местами», — считает председатель комиссии «Опоры России» по дополнительному, дошкольному и школьному образованию Денис Бикбаев.

Нехватка кадров есть во всех отраслях, согласен президент SuperJob Алексей Захаров, однако в рыночной экономике эту проблему не решить обязательным распределением выпускников, считает он: «Это тупиковый путь. Никакого отношения к решению кадровой проблемы распределение не имеет в принципе. Распределить [несложно]. Удержать как? Никак? Тогда распределение — это просто танцы с бубнами».

По его мнению, необходимо налаживать работу с младшими школьниками, а также создавать условия для развития экономики, в том числе в сфере ОПК.

В HeadHunter, в свою очередь, считают, что сегодня на рынке «объективно достаточно низкая конкуренция среди соискателей», которая дает возможность самостоятельно выбирать карьерный путь. В рекрутинговом агентстве опасаются, что принудительное распределение выпускников вузов в этом случае «может быть воспринято как не отвечающее их интересам и планам в построении карьеры на старте».

Каких кадров больше всего не хватает

По данным мониторинга ЦБ, в первом квартале 2023 года обеспеченность работниками предприятий снизилась до минимальных значений за историю наблюдений. Наиболее острую нехватку кадров испытывают предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, водоснабжения, а также транспортировки и хранения, говорится в отчете регулятора.

В «Опоре России» согласились с тем, что наиболее явно кадровый голод проявляется в реальном секторе экономики, и указали на то, что в основном предприятиям не хватает людей рабочих профессий. «Надо определить, по каким специальностям наблюдается дефицит, и организовать программы поддержки данных специалистов, разработать программы профессиональных переподготовок, — считает Денис Бигбаев. — В рабочих специальностях, например, вернуть традицию заводского и фабричного наставничества, когда можно было готовить трудовой резерв непосредственно на производстве».

После начала военной операции на Украине выросла потребность в рабочих и инженерных кадрах, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». Наиболее востребованными рабочими специалистами на предприятиях госкорпорации стали токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ. В инженерных специальностях высок спрос на специалистов в сфере системного инжиниринга со знаниями и умениями в области аддитивных и роботизированных технологий, радиоэлектроники, математического моделирования, сквозных цифровых технологий, композитных и новых материалов, авионики, БПЛА.

В госкорпорации отметили, что для обеспечения себя кадрами «Ростех» запускает образовательные проекты, в том числе использует программы целевого обучения для подготовки инженеров и открывает свои производственные учебные центры для обучения сотрудников по рабочим специальностям.

РБК также просил прокомментировать идею с распределением выпускников-бюджетников VK, «Яндекс», МТС и Ozon, но все они отказались от комментариев.