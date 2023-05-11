Бердянская и Приморская епархия Запорожской области попросила принять ее в РПЦ

Епархия УПЦ в Запорожской области попросила принять ее в РПЦ

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии заявили, что ее руководитель митрополит Ефрем бежал на подконтрольную Украине территорию. Они попросили патриарха Кирилла принять их «в лоно Московской патриархии»

Патриарх Кирилл (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) попросили патриарха Московского и всея Руси принять их в Русскую православную церковь (РПЦ), пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

В нем говорится, что митрополит Бердянский и Приморский Ефрем, «бросив свою паству, бежал на территорию, подконтрольную Украине», а без руководителя епархия существовать не сможет. Абсолютное большинство священнослужителей проголосовало за принятие епархии «в лоно Московской патриархии». Соответствующее прошение отправили в Москву.

На сайте епархии сообщается, что еще 22 апреля митрополит Ефрем провел литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в Бердянске.

Бердянская и Приморская епархия существует с 2007 года на территории Запрожской области и включает Акимовский, Бердянский, Васильевский, Нововасильевский, Бильмакский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский, Гуляйпольский, Розовский и Черниговский церковные округа. В епархию входят Токмакский Амвросиевский, Верхне-Токмакский Михаило-Архангельский (мужские) и Камыш-Заринский Серафимовский (женский) монастыри.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. При этом северная часть ее территории, включая город Запорожье, контролируется украинскими войсками. Бердянская и Приморская епархия действует на подконтрольной России территории.

УПЦ в мае прошлого года объявила о независимости от Московского патриархата и осудила военную операцию на Украине. Однако Киев и после этого продолжил оказывать на церковь давление, обвиняя ее в связях с Москвой. Осенью того же года СБУ начала проводить обыски в епархиях УПЦ и нашла в некоторых из них «пророссийскую литературу». Весной руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от представителей УПЦ покинуть здания лавры. Церковь оспорила это требование. Министр культуры Украины Александр Ткаченко допускал, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ), которую РПЦ считает раскольнической.