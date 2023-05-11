В Финляндии 27 человек пострадали при обрушении моста

При обрушении временного моста в Эспоо пострадали 27 человек, в том числе группа школьников. Местные жители прежде жаловались на непрочность конструкции

В Эспоо (город-спутник Хельсинки и второй по величине населенный пункт в Финляндии) обрушился временный пешеходный мост, передает телерадиокомпания Yle. По данным местной спасательной службы, 27 человек получили травмы разной степени тяжести.

Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на местных жителей пишет, что по мосту каждый день проходило много людей, и они не раз жаловались, что конструкция шаталась. Один из очевидцев уточнил, что мост был сделан из фанеры и каркаса из труб. Судя по фото, мост расположен невысоко над проезжей частью.

Среди пострадавших оказалась группа учеников начальной школы, сообщает HS. Большую часть раненых — 24 человека — госпитализировали, в основном с переломами.

На месте происшествия идет спасательная операция. Полиция расследует причину случившегося.