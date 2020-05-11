ВМС Ирана сообщили о гибели 19 человек во время аварии на учениях

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Как минимум 19 человек погибли, еще 15 получили ранения на иранском судне в результате аварии во время морских маневров в Оманском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Ирана, передает агентство Irna. Причину катастрофы там не уточнили.

Как сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, на учениях военные по ошибке выпустили ракету по кораблю обеспечения. Би-би-си, также ссылаясь на иранское телевидение, передает, что в катер Konarak попала противокорабельная ракета, которую в ходе маневров испытывал фрегат Jamaran.

Пострадавшее судно отбуксировали в порт для проведения расследования, сообщает Fars News со ссылкой на ВМС Ирана.

Телерадиокомпания IRIB в своем Twitter опубликовала видеоролик с последствиями происшествия на учениях, в котором показано поврежденное судно.