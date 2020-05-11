Число умерших с COVID-19 в России превысило 2 тыс. человек

За сутки в стране скончались 94 человека, общее число летальных исходов выросло до 2009. С начала пандемии заболевание обнаружили у 221 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом в России скончались еще 94 человека, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв заболевания увеличилось до 2009.

Большая часть летальных исходов за сутки (54) зафиксирована в Москве. Всего с начала распространения инфекции в столице скончались 1124 человека.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в Подмосковье умерли 209 человек (за сутки 14 новых случаев), в Санкт-Петербурге — 56 человек (три новых жертвы за сутки), в Нижегорождской области — 31 человек (двое за минувшие сутки). Более 20 умерших также зарегистрировано в Ингушетии, Ростовской области и Краснодарском крае.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 11 656 случаев заражения — это максимальный в России показатель суточной заболеваемости. Общее число инфицированных превысило 221 тыс. С учетом новых данных, Россия должна выйти на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19.