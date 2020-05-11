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Джонсон сообщил об ослаблении карантинных ограничений в Британии с 13 мая

Граждане смогут заниматься спортом на улице неограниченное количество раз, а также встречаться не более чем с одним человеком. Также до июля предполагается ослабление ряда других ограничений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: Downing Street / AP)

Ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса, начнется в Великобритании с 13 мая, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Guardian.

Со среды люди смогут заниматься спортом на улице более чем один раз в день. Кроме этого, британцам будет разрешено встречаться не более чем с одним человеком на улице, при условии соблюдения двухметровой дистанции.

Также премьер объявил о том, что те, кто не может работать из дома, например, в строительстве, смогут вернуться на работу. Однако, при этом они должны стараться не пользоваться общественным транспортом и соблюдать дистанцию с другими людьми.

Джонсон анонсировал возможное открытие школ для учеников младшего возраста (от четырех до 11 лет) с 1 июня. Однако этот срок — самый ранний, когда школы могут открыться, он будет зависеть от мнения учителей и руководства учебных заведений.

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Некоторые магазины также могут открыться в начале июня, но в целом индустрия гостеприимства останется закрытой до июля как минимум. Открытие компаний в этой отрасли будет зависеть от того, насколько они смогут организовать соблюдение дистанции клиентами, подчеркнул премьер.

По словам Бориса Джонсона, Британия в скором времени может ввести обязательный карантин для всех, прибывающих в страну на самолете. Премьер не уточнил, сколько времени будет длиться карантин. Аэропорты и туристическая отрасль выразили свое беспокойство этой мерой, посчитав, что подобные ограничения отрицательно скажутся на турпотоке, пишет Guardian.

Премьер-министр также ввел новую шкалу предупреждения о «коронавирусной опасности», состоящую из пяти уровней. Пятый уровень означает наивысшую степень серьезности эпидемиологической угрозы и говорит о том, что система здравоохранения страны не может справиться с объемами заражения. Первый уровень свидетельствует об отсутствии вируса в стране. По словам главы парламента, ранее Великобритания находилась на четвертом уровне опасности, но сейчас движется к третьему.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заражение коронавирусом выявлено у 220 449 человек, с начала пандемии скончались 31 930 человек. По количеству зараженных страна занимает третье место в мире, по уровню смертности — второе.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Борис Джонсон, Великобритания
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