Джонсон сообщил об ослаблении карантинных ограничений в Британии с 13 мая

Граждане смогут заниматься спортом на улице неограниченное количество раз, а также встречаться не более чем с одним человеком. Также до июля предполагается ослабление ряда других ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: Downing Street / AP)

Ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса, начнется в Великобритании с 13 мая, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает The Guardian.

Со среды люди смогут заниматься спортом на улице более чем один раз в день. Кроме этого, британцам будет разрешено встречаться не более чем с одним человеком на улице, при условии соблюдения двухметровой дистанции.

Также премьер объявил о том, что те, кто не может работать из дома, например, в строительстве, смогут вернуться на работу. Однако, при этом они должны стараться не пользоваться общественным транспортом и соблюдать дистанцию с другими людьми.

Джонсон анонсировал возможное открытие школ для учеников младшего возраста (от четырех до 11 лет) с 1 июня. Однако этот срок — самый ранний, когда школы могут открыться, он будет зависеть от мнения учителей и руководства учебных заведений.