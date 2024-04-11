Чиновник из Башкирии на фоне паводков спел про «пылкий порыв весны»

Глава района в Башкирии на фоне паводков спел песню о реке на фоне тающих льдов

В администрации Дюртюлинского района сказали, что Юсупов поет не про паводки, а про «весеннее обновление природы». В Башкирии, как и в других регионах, произошли подтопления на фоне подъема уровня воды

Video

Глава Дюртюлинского района Башкирии Риф Юсупов опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он исполняет песню «Кышкы романс» («Зимний романс») на фоне тающих льдов в реке Белая.

Песня, известная в исполнении башкирского исполнителя Фидана Гафарова, повествует о любви и весне, в ней в том числе есть такие строчки: «Текла, разливаясь, текла разъяренно снежная вода, это и есть пылкий порыв весны».

В описании к ролику Юсупов написал, что «любуясь рекой, черпая из нее силы и энергию», жители Дюртюлинского района «проводили ледоход». «Пусть наше течение жизни идет плавно, не покидая своих берегов, а двигаясь дальше спокойной волной», — отметил чиновник.

Башкирские издания «Пруфы» и «Аргументы и факты Уфа» пишут, что Юсупов «спел песню, посвященную паводку». При этом в администрации Дюртюлинского района сообщили «Подъему», что композиция посвящена не паводку, а «весеннему обновлению природы». Там отметили, что некоторые слова в песне Юсупов произносил на башкирском, некоторые — на татарском, добавляя, что языки очень похожи.

«Просто в самом посте информация была написана о том, что хотелось бы, чтобы наша жизнь текла по своему руслу, не выходя из берегов. Это пожелание мирного неба, так сказать, в таком ракурсе, связанном с водой». — объяснили в администрации.

Власти района отметили, что Юсупов не впервые публикует клипы. Прошлой осенью, например, чиновник спел песню, которую посвятил пенсионерам, сообщал телеканал UTV.

Башкирию, как и соседнюю с ней Оренбургскую область, затронули весенние паводки. Из-за подъема уровня реки в республике оказались подтоплены более 1 тыс. садовых участков. В региональном МЧС 11 апреля сообщили, что пик паводка уже пройден.