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Наводнения в России ,  
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Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео

Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения
Сюжет
Наводнения в России

Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео
Video

Жители микрорайона Старый город в Орске, который первым принял на себя удар воды из-за прорвавшейся дамбы, показали состояние их домов после того, как вода начала уходить. Своими видео они поделились с РБК.

На одном из видео с улицы Пролетарской мужчина, навещавший свой дом, показывает, что вода внутри пока стоит, но уровень снизился примерно на 120 см. Там живет многодетная семья работников железной дороги. В доме потрескалась штукатурка, всплыл линолеум, разрушилась потолочная отделка. Мебель плавает в воде. «Печально, все очень печально», — констатирует хозяин. Видео было снято 10 апреля.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

На видео с улицы Фурманова также видно, что в доме пока стоит вода и плавают вещи. «Ничего бы я тут не спас, ничего, — говорит хозяин дома Александр. — Фотографии дочкины, может, спасу. <…> И то уже нет фотографий». Это видео от 9 апреля. Александр пояснил корреспонденту РБК, что в доме совсем недавно был сделан ремонт. «Остался только кредит», — констатировал он.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, в результате были затоплены несколько районов. Наводнение затронуло почти 7 тыс. домов, в том числе многоквартирных. С 4 апреля в области действует режим ЧС, 7 апреля ему придали федеральное значение. Паводок в регионе затронул не только Орск, подтопление дошло и до Оренбурга.

В нескольких районах Орска, где паводок уже отступил, начали работать комиссии по оценке ущерба, сообщил глава города Василий Козупица. По его словам, к утру 11 апреля уровень воды в Урале упал на 42 см — до 857 см при опасном уровне 930 см. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.

Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео
Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео

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Мария Лисицына Мария Лисицына
город Орск наводнение Оренбургская область потоп
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