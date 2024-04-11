Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео

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Жители микрорайона Старый город в Орске, который первым принял на себя удар воды из-за прорвавшейся дамбы, показали состояние их домов после того, как вода начала уходить. Своими видео они поделились с РБК.

На одном из видео с улицы Пролетарской мужчина, навещавший свой дом, показывает, что вода внутри пока стоит, но уровень снизился примерно на 120 см. Там живет многодетная семья работников железной дороги. В доме потрескалась штукатурка, всплыл линолеум, разрушилась потолочная отделка. Мебель плавает в воде. «Печально, все очень печально», — констатирует хозяин. Видео было снято 10 апреля.

На видео с улицы Фурманова также видно, что в доме пока стоит вода и плавают вещи. «Ничего бы я тут не спас, ничего, — говорит хозяин дома Александр. — Фотографии дочкины, может, спасу. <…> И то уже нет фотографий». Это видео от 9 апреля. Александр пояснил корреспонденту РБК, что в доме совсем недавно был сделан ремонт. «Остался только кредит», — констатировал он.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, в результате были затоплены несколько районов. Наводнение затронуло почти 7 тыс. домов, в том числе многоквартирных. С 4 апреля в области действует режим ЧС, 7 апреля ему придали федеральное значение. Паводок в регионе затронул не только Орск, подтопление дошло и до Оренбурга.

В нескольких районах Орска, где паводок уже отступил, начали работать комиссии по оценке ущерба, сообщил глава города Василий Козупица. По его словам, к утру 11 апреля уровень воды в Урале упал на 42 см — до 857 см при опасном уровне 930 см. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.