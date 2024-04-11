 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Чукотке погибла девочка и пропали спасавшие ее оленеводы

Девочка с родителями провалилась под лед. Их пытались спасти оленеводы, которые также пропали из-за плохой погоды. Поиск продолжится после улучшения метеоусловий
Фото: МЧС России по Чукотскому автономному округу
Фото: МЧС России по Чукотскому автономному округу

Глава Чукотки Владислав Кузнецов выразил соболезнования всем родным девочки Алины, которая провалилась под тонкий лед и погибла. «Правительство окажет всю необходимую поддержку, помощь будет индивидуальной», — обещал он.

Девочку нашли оленеводы на снегоходе, но из-за плохой видимости они выехали на тонкий лед, следы машины уходят в полынью. Поиск пропавших оленеводов и родителей девочки осложнен тонким льдом, там опасно находиться, передает глава региона.

Поисковые работы продолжались два дня, в них были задействованы 31 человек и 16 единиц техники. Территорию поиска поделили на квадраты и обследовали в том числе с помощью вертолета.

«Поиск наземными средствами и вертолетом сейчас невозможен. После изменения метеоусловий продолжатся работы по поиску четырех пропавших с привлечением вертолета», — подчеркнул глава региона.

Кузнецов сказал, что следственные органы возбудят уголовное дело и установят все обстоятельства происшедшего. Он также подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности. «Выезд на лед вне ледовых переправ опасен», — заявил глава региона.

В тундре на Чукотке нашли пропавшую неделю назад женщину
Общество
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

О чрезвычайной ситуации Кузнецов написал утром 10 апреля по московскому времени. В Единую диспетчерскую службу позвонила девочка, которая рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями из поселка Эгвекинот в село Конергино.

Оленеводы нашли девочку на льду Залива Креста, после этого они должны были направиться на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение», но связь с ними пропала. Ночью 11 апреля по московскому времени глава региона сообщил, что спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Чукотка поисковые работы Вертолет
Материалы по теме
Власти назвали причину перебоев с интернетом на Чукотке и Камчатке
Технологии и медиа
На Чукотке возникли перебои со связью из-за поврежденного кабеля
Общество
Всех пострадавших в аварии с Ан-2 на Чукотке вывезли с места происшествия
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Кремль ответил на угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост Политика, 13:34
В Москве зафиксирован рост разрыва в цене апартаментов и квартир Недвижимость, 13:29
Кремль не увидел «горизонтов» для мирных переговоров с Украиной Политика, 13:28
Брянское село Демьянки попало под обстрел Политика, 13:14
Минобороны объяснило массированный удар по энергообъектам Украины Политика, 13:12
Быстро закрыть вакансию: по каким метрикам должен работать рекрутер Pro, 13:10
МИД решил выслать австрийского дипломата Политика, 13:03
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
ФСБ рассекретила архив о массовых казнях в Смоленской области в 1941 году Политика, 13:01
Кадры уничтожения украинского десанта на Тендровской косе Политика, 12:56
В Думу внесли проект о лишении мигрантов гражданства за нарушение присяги Политика, 12:56
Пожизненно осужденный отсудил у «Черного дельфина» ₽8 тыс. за отпуска Общество, 12:53
Задержанный за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчина. Видео Общество, 12:44
Ким Чен Ын призвал «как никогда» готовиться к войне и изучил макет Сеула Политика, 12:39
Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд перед халвингом Крипто, 12:38