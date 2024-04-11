На Чукотке погибла девочка и пропали спасавшие ее оленеводы

Девочка с родителями провалилась под лед. Их пытались спасти оленеводы, которые также пропали из-за плохой погоды. Поиск продолжится после улучшения метеоусловий

Фото: МЧС России по Чукотскому автономному округу

Глава Чукотки Владислав Кузнецов выразил соболезнования всем родным девочки Алины, которая провалилась под тонкий лед и погибла. «Правительство окажет всю необходимую поддержку, помощь будет индивидуальной», — обещал он.

Девочку нашли оленеводы на снегоходе, но из-за плохой видимости они выехали на тонкий лед, следы машины уходят в полынью. Поиск пропавших оленеводов и родителей девочки осложнен тонким льдом, там опасно находиться, передает глава региона.

Поисковые работы продолжались два дня, в них были задействованы 31 человек и 16 единиц техники. Территорию поиска поделили на квадраты и обследовали в том числе с помощью вертолета.

«Поиск наземными средствами и вертолетом сейчас невозможен. После изменения метеоусловий продолжатся работы по поиску четырех пропавших с привлечением вертолета», — подчеркнул глава региона.

Кузнецов сказал, что следственные органы возбудят уголовное дело и установят все обстоятельства происшедшего. Он также подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности. «Выезд на лед вне ледовых переправ опасен», — заявил глава региона.

О чрезвычайной ситуации Кузнецов написал утром 10 апреля по московскому времени. В Единую диспетчерскую службу позвонила девочка, которая рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями из поселка Эгвекинот в село Конергино.

Оленеводы нашли девочку на льду Залива Креста, после этого они должны были направиться на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение», но связь с ними пропала. Ночью 11 апреля по московскому времени глава региона сообщил, что спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни.