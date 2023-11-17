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В тундре на Чукотке нашли пропавшую неделю назад женщину

На Чукотке нашли пропавшую неделю назад в тундре местную жительницу
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Чукотском районе завершились поиски жителей села Нешкан, которые потерялись в тундре 10 ноября, в том числе пропавшей неделю назад женщины. Об этом сообщила районная администрация.

В тундре нашли Наталью Номро, ее эвакуировали и доставили в Нешкан с переохлаждением. Женщине оказали медицинскую помощь, она чувствует себя хорошо.

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Позже в село Нешкан самостоятельно вернулся еще один пропавший в тундре, Анатолий Тынекеу. С мужчиной все в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась.

Группа из пяти человек вышла на двух снегоходах из оленеводческой бригады «Заполярье» в Нешкан 10 ноября. В ходе поездки один снегоход утонул, второй вместе с двумя людьми добрался до села.

16 ноября в Нешкан самостоятельно вернулся один из пропавших, Григорий Рахтын. Он сообщил о местонахождении Натальи Номро.

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