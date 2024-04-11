Глава РАН предложил ограничить допуск к приоритетным научным работам

Глава РАН на встрече с Мишустиным заявил о планах ограничить число институтов, занимающихся приоритетными исследованиями. Он предложил допускать к таким работам только высокорейтинговые

Геннадий Красников (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным выступил за ограничение числа институтов, занимающихся приоритетными исследованиями, за счет их доступности только для верхушки рейтинга научных организаций. По его мнению, отбор позволит тратить бюджеты эффективнее. Стенограмма встречи опубликована на сайте РАН.

По словам Красникова, сейчас институты выбирают для исследований только половину важнейших направлений, а из не самых важных (например, первой категории) — лишь треть, при этом по одной теме или направлению могут работать одновременно около 50 институтов. Вместе с тем он указал на большое число научных публикаций, в которых, однако, мало важных для государства исследований. Из-за такого распределения даже названия институтов часто не соответствуют тематике их работы, отметил глава РАН.

Он предложил вести рейтингование научных институтов, чтобы ограничить число работающих над каждой приоритетной темой пятью-шестью лучшими, а остальным «порекомендовать заняться другой тематикой».

«Таким образом, наше тематическое отделение будет предлагать им более глубокое планирование, чтобы они были востребованы, соответствовали тематикам и названию института и чтобы они в дальнейшем подхватывались другими. Считаем, что это позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, которые выделяются на науку», — подчеркнул Красников.

Мишустин в свою очередь отметил важность связи фундаментальных исследований и прикладных разработок с национальными целями развития и технологическим, экономическим, финансовым суверенитетом. «Очень важно, чтобы инвестиции в научно-исследовательские и конструкторские работы увеличивались. Чтобы мы приоритизировали те научные направления, которые дадут максимальный эффект как для технологического развития, суверенитета нашего, так и для повышения доходов во все уровни бюджета», — отметил он.

В сентябре Минобрнауки анонсировало запуск совместно с РАН пилотного проекта новой системы формирования государственных заданий для академической и университетской науки. Как пояснял замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский, сегодня инструмент госзадания фактически формируется «снизу вверх: каждый завлаб сам себе тему, условно говоря, придумывает». Пилотный проект призван, по его словам, «сделать содержание инструмента более соответствующим его названию», поскольку «госзадание предполагает именно задание». Пилотный проект стартует с января 2025 года, но будет действовать не для всех научных отраслей, а сначала для тех направлений, которые имеют наибольшее прикладное значение.

Кроме этого, в планах властей ввести и новый подход к экспертизе научных работ (сегодня научная экспертиза отвечает только на вопрос, выполнена научная работа или нет). «В 2024 году совместно с РАН мы планируем пересмотреть подходы к системе оценки результатов научных исследований, прежде всего к категорированию научных организаций. Новая система, которая придет на смену действующей, должна быть направлена на формирование конкурентной среды в сфере исследований и разработок, обеспечивать институтам условия для динамичного развития и применения лучших отечественных наработок», — говорил в декабре глава Минобрнауки Валерий Фальков.