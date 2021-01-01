Волгоградская область обратно перешла на московское время

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В Волгоградской области стрелки часов перевели на час назад. Это произошло в 2:00 мск. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 27 декабря

Согласно этому закону, Волгоградская область исключена из третьей часовой зоны (московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй (московское время, UTC+3).

В 2018 году Волгоград перешел на местное время, переведя стрелки на час вперед, после референдума, который прошел по всей области одновременно с президентскими выборами. Тогда за решение перевести стрелки на час вперед высказались 58,82% проголосовавших. Явка составила 66,38%. Однако часть жителей остались недовольны слишком ранними рассветами и короткими вечерами.

Летом 2020 года одновременно с голосованием о поправках в Конституцию был проведен опрос жителей региона. Местный портал «Городские вести» привел, в частности, высказывание предпринимателя, который поддерживает возвращение к московскому времени. «Мы заканчиваем фактическую работу на час позже, как и начинаем, потому что многие вопросы нам нужно согласовывать с офисом в Москве», — прокомментировал он. По итогам подсчетов голосов, 65,74% пришедших на участник проголосовали за возвращение в московский часовой пояс, сообщало местное издание РИАЦ. Явка составила 74%.