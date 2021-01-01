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Волгоградская область обратно перешла на московское время

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Волгоградской области стрелки часов перевели на час назад. Это произошло в 2:00 мск. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 27 декабря

Согласно этому закону, Волгоградская область исключена из третьей часовой зоны (московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй (московское время, UTC+3).

В 2018 году Волгоград перешел на местное время, переведя стрелки на час вперед, после референдума, который прошел по всей области одновременно с президентскими выборами. Тогда за решение перевести стрелки на час вперед высказались 58,82% проголосовавших. Явка составила 66,38%. Однако часть жителей остались недовольны слишком ранними рассветами и короткими вечерами.

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Летом 2020 года одновременно с голосованием о поправках в Конституцию был проведен опрос жителей региона. Местный портал «Городские вести» привел, в частности, высказывание предпринимателя, который поддерживает возвращение к московскому времени. «Мы заканчиваем фактическую работу на час позже, как и начинаем, потому что многие вопросы нам нужно согласовывать с офисом в Москве», — прокомментировал он. По итогам подсчетов голосов, 65,74% пришедших на участник проголосовали за возвращение в московский часовой пояс, сообщало местное издание РИАЦ. Явка составила 74%.

После опубликования итогов голосования некоторые местные жители не согласились с результатами и выступили за их отмену. По мнению недовольных, опрос не имел статуса референдума. Об этом в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой, в частности, говорили представители инициативной группы. «Разве итоги законного референдума могут быть отменены неким мероприятием, к которому не предъявляются нормы избирательного законодательства?» — говорила представитель инициативной группы Анна Зарубина (цитата по «Интерфаксу»).

Местные жители также жаловались, что переход на московское время лишит регион дополнительного светового часа и затруднит возвращение домой с работы и учащихся во вторую смену из школ. «На кону безопасность и здоровье наших детей: либо они смогут вернуться домой по свету, либо закат наступит в 16 часов и со второй смены, из музыкальной школы, спортивных секций дети будут идти во тьме», — приводило обращение жителей к губернатору области Андрею Бочарову издание «Новости Волгограда».

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