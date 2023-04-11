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В Казахстане прошла акция протеста после задержания нефтяников в Астане

В казахстанском Жанаозене прошла акция протеста из-за задержания нефтяников в Астане
Акция протеста прошла в Жанаозене на западе Казахстана. Ранее нефтяники из города приехали в Астану после потери работы. Их задержали за несанкционированный митинг у здания Минэнерго, но затем пообещали отправить домой
Фото: orda_kz / Telegram
Фото: orda_kz / Telegram

В городе Жанаозен Мангистауской области на западе Казахстана жители вышли на митинг, требуя отпустить задержанных в Астане нефтяников, которые протестовали у здания Минэнерго, сообщают издания Orda.kz и Lada.

Рабочие из Жанаозена, которые вышли на протесты в столице республики еще накануне, 10 апреля, потребовали отмены результатов тендера, по которому их работодатель, «БерАли Мангистау Company», не получила контракт на выполнение нефтесервисных услуг для нефтяной компании «ОзенМунайГаз» («дочка» национальной нефтекомпании «КазМунайГаз», или КМГ). По данным Orda.kz, в Астану приехали не менее 200 нефтяников.

Сотрудники «БерАли» из-за проигранного тендера лишились работы. Они требовали, чтобы их взяли назад на работу в «ОзенМунайГаз», а не в другие компании, где рабочие места предложили не всем. Переговоры между митингующими и КМГ не привели к результатам.

Днем 11 апреля нефтяников задержали. Полиция сообщила, что рабочие нарушили закон, не уведомив власти о проведении митинга и устроив его несакционированно в том месте, которое не входит в перечень локаций, где митинги разрешены.

В поддержку задержанных вышли на улицы жители Жанаозена. Как пишет Orda.kz со ссылкой на данные активистов, в митинге принимали участие 1–2 тыс. человек. Они потребовали, чтобы нефтяников в Астане отпустили.

Аким (мэр) Жанаозена Айбек Косуаков в связи с этим записал видеообращение, в котором призвал всех к спокойствию и сообщил, что задержанные в столице «в порядке», к ним применят «административные меры в рамках действующего законодательства».

Позднее видеообращение записали и представители митингующих. Они сообщили, что задержанных отправят в Мангистаускую область, а вопросы с трудоустройством нефтяники будут решать с КМГ. Orda.kz пишет, что к рабочим пока не допустили адвокатов.

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С протестов в Жанаозене, а также соседнем городе Актау начались беспорядки января 2022 года, которые привели к изменениям в высшем руководстве Казахстана и дальнейшим реформам. Сначала люди в этих городах выступали против повышения цен на автомобильный газ, но потом протесты распространились и на другие регионы республики, появились политические лозунги, начались беспорядки.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате. Для урегулирования ситуации в страну даже вводили миротворческий контингент ОДКБ. По официальным данным, в результате протестов погибли более 200 человек.

По итогу этих событий в отставку с последнего значимого поста — главы Совета безопасности — ушел экс-президент Нурсултан Назарбаев, в Казахстане сменился состав правительства, в дальнейшем президент Касым-Жомарт Токаев запустил реформу, превратившую республику из суперпрезидентской в президентскую с сильным парламентом. В последующие месяцы должностей лишились многие люди из окружения Назарбаева, включая его родственников.

Нефтяники в Жанаозене не в первый раз выходят на улицы после не устраивающих их результатов тендеров. В январе в похожей с нынешней ситуации оказались сотрудники другой компании, работавшей с «ОзенМунайГаз», они даже записывали обращение к Токаеву.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жанаозен Казахстан протест нефтяники Казмунайгаз
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