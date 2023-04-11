Таможенники задержали трех контрабандистов с 800 кг гашиша из Европы

ФТС: таможенники изъяли почти 800 кг гашиша при попытке ввезти его из Европы в Россию

Двое россиян и гражданин Белоруссии пытались ввезти в Россию из Европы 7,6 тыс. плиток гашиша, спрятав его в тайнике в грузовике. По данным ФТС, стоимость партии составляет 350 млн руб.

Фото: ФТС России

Сотрудники Северо-западного таможенного управления и ФСБ задержали трех человек, которые пытались ввезти в Россию почти 800 кг гашиша, сообщает пресс-служба ФТС в Telegram.

Задержаны двое россиян, у одного из которых есть вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Белоруссии. Наркотики находились в тайнике в грузовика — 7,6 тыс. брикетов наркотика. Ведомство оценило их стоимость на черном рынке более чем в 350 млн руб.

Накануне ФСБ отчиталась о задержании трех иностранцев — двух колумбийцев и гражданина одной из стран ЕС, у которых изъяли 699 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд руб. По данным спецслужбы, кокаин доставили в Москву из Латинской Америки и поместили на склад в Подмосковье, арендованный на подставное лицо. Партию планировали отправить в Европу, а часть — сбыть в России. Против иностранцев завели дело (по какой статье, ФСБ не уточнила), их арестовали.

В марте в МВД сообщили об изъятии более 150 кг сильнодействующих веществ, которые планировали продать наркозависимым через «сеть псевдоаптек» в Москве и Подмосковье. Их общая стоимость составила более 35 млн руб. Всего полицейские обнаружили около 13 тыс. пузырьков с запрещенными препаратами, 50 тыс. таблеток и капсул, а также документы, автомобили премиум-класса и более 30 млн руб.

В том же месяце глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства доложил, что за прошлый год полицейские изъяли 31 т наркотиков, что на треть больше, чем в 2021 году.