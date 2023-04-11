Госдума поддержала законопроект об ограничении продажи вейпов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Также авторы документа предлагают запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли».

Кроме того, он ограничивает рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Как следует из базы данных Госдумы, на внесение поправок к законопроекту об ограничении продажи вейпов, принятом только что в первом чтении, отводится 30 минут.

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