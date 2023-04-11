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Суд арестовал экс-начальника управления летной эксплуатации Росавиации

Дорогомиловский суд Москвы арестовал экс-руководителя управления летной эксплуатации Росавиации. Его подозревают в получении взятки туристическими путевками
Максим Костылев (в центре)
Максим Костылев (в центре) (Фото: Шереметьевский профсоюз лётного состава)

В понедельник, 10 апреля, Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под арест бывшего начальника летной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Максима Костылева, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Карточка дела экс-чиновника есть на сайте суда. Первым об аресте Костылева сообщил телеграмм-канал «Авиаторщина».

Расследование дела в отношении бывшего чиновника (уволился из ведомства прошлой весной) ведут сотрудники следственного управления на транспорте СКР, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники управления Т Службы экономической безопасности ФСБ и оперативники МВД, сказал собеседник РБК в Следственном комитете.

По словам источника РБК, следствие считает, что Костылев, который руководил управлением с 2015 года, в июле 2021-го получил взятку от «неустановленных лиц из числа руководства ООО «Азур Эйр» (Azur Air). По версии следствия, взятка была в виде предоставления туристической компанией «Анекс Туризм», аффилированной с Azur Air, путевок по заниженной стоимости для Костылева и членов его семьи.

По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, которая выявила ограниченное количество нарушений.

По информации собеседника РБК, СК считает, что летом 2021 года на тот момент руководитель управления Росавиации летал бизнес-классом в Турцию, где проживал в отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару. По версии следствия, разница в стоимости туристических путевок в сравнении с рыночной составила 4,68 млн руб.

Ранее РБК сообщал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства Azur Air по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

В июне 2021 года авиаперевозчик получил от Росавиации сертификат на свой центр подготовки персонала и обещания о выдаче разрешений на выполнение дополнительных грузопассажирских рейсов.

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Через несколько месяцев, 1 октября, в Azur Air произошла смена руководства: новым гендиректором авиакомпании вместо Юрия Стогния (с ним не был продлен контракт) стал Евгений Королев, который с марта того же года был директором технического департамента перевозчика.

В настоящее время компания «Анекс Туризм» принадлежит Асеку Ешпулатову, Azur Air — Анне и Людмиле Фукаловым (данные СПАРК). Ранее совладельцами авиакомпании были Рустем и Наталья Кочкар (работали в Anex Tour). Серхат Кочкар был совладельцем Anex Tour.

Тогда в пресс-службе Росавиации сообщили РБК, что «использование с завидной периодичностью в публикациях СМИ одной и той же информации о следственных мероприятиях в отношении лиц, которые давно не работают в Росавиации, можно расценить как тепловые ловушки»: их применяют для того, чтобы отвлекать внимание от главных целей.

«Иными словами, публикуя информацию об этих мероприятиях, отводят внимание общественности от решения задач отрасли, которые действительно требуют решения в настоящее время, а также от причин и условий, обусловивших их возникновение», — говорили РБК в ведомстве.

В минувшем феврале глава ведомства Александр Нерадько в интервью РБК на вопрос о расследовании в отношении бывших сотрудников Росавиации ответил (https://www.rbc.ru/interview/business/02.01.2023/63d8cb649a79476147a826c7), что есть уполномоченные ведомства, которые этим занимаются. «Мы им оказываем полное содействие. Есть меры, которые в целом принимаются в федеральных органах власти и в том числе в Росавиации. Сейчас внедряется новая информационная система «Посейдон», которая будет использоваться для анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе, а также для проведения проверочных и иных мероприятий в области противодействия коррупции», — рассказал глава агентства.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация Дорогомиловский суд взятка арест Azur Air
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