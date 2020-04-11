Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

Власти региона усилили ограничительные меры из-за распространения инфекции. СМИ сообщают о том, что на выезде стоят посты, а тропы, по которым можно пройти в села, перекопаны

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В частности, запрещен въезд и выезд транспорта и организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Об этом говорится в постановлении правительства.

Под запрет на движение автотранспорта не подпадут машины экстренных служб, говорится в сообщении. Также были введены спецпропуска для автомобилей, продолжающих работу, а также для тех, кто доставляет продукты в магазины.

Помимо этого, в селе находятся медицинские работники, которые следят за состоянием здоровья жителей, а также установлены посты дезинфекции для транспорта.

Жителям Заокского и Коростова разрешили выходить из дома для похода в продуктовые магазины, но только один раз в три дня. В селах также работают волонтеры, которые могут привезти продукты.

По данным областного минздрава, жители сел Заокское и Коростово составляют 17% от общего количества зараженных коронавирусом жителей региона. В среду, 8 апреля, когда правительство усилило ограничительные меры, число инфицированных в области резко выросло — с 17 до 32 человек.