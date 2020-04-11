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Пандемия коронавируса ,  
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Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

Власти региона усилили ограничительные меры из-за распространения инфекции. СМИ сообщают о том, что на выезде стоят посты, а тропы, по которым можно пройти в села, перекопаны
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В частности, запрещен въезд и выезд транспорта и организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Об этом говорится в постановлении правительства.

Под запрет на движение автотранспорта не подпадут машины экстренных служб, говорится в сообщении. Также были введены спецпропуска для автомобилей, продолжающих работу, а также для тех, кто доставляет продукты в магазины.

Помимо этого, в селе находятся медицинские работники, которые следят за состоянием здоровья жителей, а также установлены посты дезинфекции для транспорта.

Жителям Заокского и Коростова разрешили выходить из дома для похода в продуктовые магазины, но только один раз в три дня. В селах также работают волонтеры, которые могут привезти продукты.

По данным областного минздрава, жители сел Заокское и Коростово составляют 17% от общего количества зараженных коронавирусом жителей региона. В среду, 8 апреля, когда правительство усилило ограничительные меры, число инфицированных в области резко выросло — с 17 до 32 человек.

Как сообщает портал RZN.info, кроме полиции, в оцеплении сел участвует Росгвардия и МЧС. По данным «7х7 Рязанская область», тропы, по которым можно было обойти посты и оцепление, перекопали.

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На следующий день после публикации сообщения об ограничительных мерах, десятки жителей Заокского попытались покинуть село и собрались на выезде из него. Они пояснили, что у них есть дела за пределами населенного пункта. Жители возмущались из-за введенного карантина и говорили, что многие из них работают в Рязани и освобождения от работы они не получали, сообщал портал YА62.ru.

Портал также опубликовал видео, на котором, как утверждается, жители Заокского, которые собрались на выезде из села. Они требуют от властей письменного подтверждения карантина для предоставления по месту работы. С собравшимися общается вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, который прибыл к месту народного схода, говорится в сообщении портала.

Жители также не согласны с тем, что в селах было выявлено так много больных, как утверждали власти. «Мы здесь собрались, чтобы нам показали данные, сколько людей больны», — заявил на видео один из людей, собравшихся на выезде из села. «Не покажут, потому что их нет», — ответил ему другой.

Вечером, 10 апреля, RZN.info сообщил о том, что режим карантина в селах снимут уже на следующий день, 11 апреля, в 12:00. Ранее карантин планировалось продлить до 22 апреля.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 апреля, в Рязанской области зафиксировано 38 заражений вирусом, три человека умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
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