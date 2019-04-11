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Минпросвещения объяснило письмо о недопуске непривитых детей в школу
Не прошедшие вакцинацию дети несут угрозу заноса инфекции в детские учреждения, что нарушает права других детей на благоприятную среду, указали в Минпросвещения. Данная норма прописана в законе, действующем с 1999 года
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Письмо Минпросвещения с предложением «ограничить посещение школ не привитыми детьми» является разъяснением уже существующих законодательных норм. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Речь идет о письме заместителя Минпросвещения России Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья, которое датировано 3 апреля. Копия письма есть в распоряжении РБК. Письмо подготовлено к круглому столу на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза ХХI века. Как избежать эпидемии?».

В письме отмечается, что туберкулез, корь и другие инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих. Профилактические обследования детского населения позволяют своевременно выявить инфицирование и предупредить развитие заболевание. Однако отказ родителей от обследования детей, во-первых, нарушает права детей на профилактику заболевания. Во-вторых, отмечается в письме, посещение детьми, не прошедшими вакцинацию, детских учреждений есть угроза заноса инфекции, что нарушает права других детей на благоприятную среду.

«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — сказано в письме. Автор письма подчеркивает, что дети, отстраненные от посещения детских учреждений по причине отсутствия вакцинации, могут получать образование вне учреждений, законодательство этому не препятствует.

Как пояснили РБК в Минпросвещения, разъяснения в письме основаны на действующих нормативных актах. В частности, подобные требования закреплены в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 59, действующем с 1999 года. При отсутствии прививок детям могут временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 5 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» из-за отсутствии профилактических прививок временно могут отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий», — указали в ведомстве.

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К письму заместителя Минпросвещения России Татьяны Синюгиной, которое было отправлено с Госдуму, также прилагался ответ Роспотребнадзора (также есть в распоряжении РБК), где разъясняется порядок допуска в детские учреждения детей, чьи родители отказываются от пробы Манту. В них сказано, что допуск таких детей в детское учреждение возможен лишь при наличии заключения врача-фтизиатра. При этом указано, что для этого могут быть использованы альтернативные способы диагностики туберкулеза. В ответе Минздрава, который также подготовлен к круглому столу, отмечается, что заключение врача-фтизиатра можно получить только при проведении обследования ребенка на туберкулез и результатов флюорографии. В противном случае, фтизиатр не может выдать заключение, позволяющее ребенку посещать детское учреждение.

Авторы: Мария Бондаренко, Полина Звездина
Теги: образование, школы, дети, туберкулез, прививки
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