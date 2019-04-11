Минпросвещения объяснило письмо о недопуске непривитых детей в школу

Не прошедшие вакцинацию дети несут угрозу заноса инфекции в детские учреждения, что нарушает права других детей на благоприятную среду, указали в Минпросвещения. Данная норма прописана в законе, действующем с 1999 года

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Письмо Минпросвещения с предложением «ограничить посещение школ не привитыми детьми» является разъяснением уже существующих законодательных норм. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Речь идет о письме заместителя Минпросвещения России Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья, которое датировано 3 апреля. Копия письма есть в распоряжении РБК. Письмо подготовлено к круглому столу на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза ХХI века. Как избежать эпидемии?».

В письме отмечается, что туберкулез, корь и другие инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих. Профилактические обследования детского населения позволяют своевременно выявить инфицирование и предупредить развитие заболевание. Однако отказ родителей от обследования детей, во-первых, нарушает права детей на профилактику заболевания. Во-вторых, отмечается в письме, посещение детьми, не прошедшими вакцинацию, детских учреждений есть угроза заноса инфекции, что нарушает права других детей на благоприятную среду.

«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — сказано в письме. Автор письма подчеркивает, что дети, отстраненные от посещения детских учреждений по причине отсутствия вакцинации, могут получать образование вне учреждений, законодательство этому не препятствует.

Как пояснили РБК в Минпросвещения, разъяснения в письме основаны на действующих нормативных актах. В частности, подобные требования закреплены в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 59, действующем с 1999 года. При отсутствии прививок детям могут временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.