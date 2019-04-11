Умер основатель титановой корпорации Владислав Тетюхин

Проработав в разных должностях на металлообрабатывающем заводе в Свердловской области, Тетюхин преобразовал его в корпорацию «ВСМПО-Ависма» — крупного производителя титана

Владислав Тетюхин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший президент и совладелец металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин умер 11 апреля в возрасте 86 лет, сообщил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр на своем сайте. Центр был создан Тетюхиным.

В сообщении говорится лишь, что Тетюхин умер после тяжелой болезни.

Тетюхин родился в 1932 году в Москве, после окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 году Тетюхин стал его гендиректором и акционером, в последующие годы он преобразовал его в корпорацию «ВСМПО-Ависма».

Сегодня компания называет себя крупнейшим в мире производителем титана, ее продукция поставляется в 50 стран мира. На экспорт идет около 70% продукции.

В 2006 году Тетюхин продал большую часть своих акций «Рособоронэкспорту».