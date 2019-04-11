Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

Верховный суд республики отменил решение районного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил, что СМИ превращают проблему с долгами по газу в шоу

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ в размере 9 млрд руб., передает «РИА Новости». Факт принятия такого решения Верховным судом Чечни подтвердили РБК в суде. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз».

В январе на сайте прокуратуры Чечни опубликовали сообщение об удовлетворении судом Грозного иска ведомства к компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Также суд постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд руб. В прокуратуре назвали «безнадежным» взыскание этого долга с жителей Чечни. Позднее сообщение было отредактировано, в текущей версии не указывается сумма долга.​

В «Газпром межрегионгаз Грозный» заявляли, что в решении грозненского суда не говорилось о списании долгов на 9 млрд руб. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил списание долгов населения республики «спецификой региона».

По его словам, республика не должна платить за задолженность, которая образовалась во время боевых действий в Чечне. «Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще, поступал или не поступал», — подчеркнул министр. В «Газпром межрегионгаз» указывали, что долг в 9,3 млрд руб. накопился с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.