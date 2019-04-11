Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,36 +0,06 EUR Бирж. 72,56 +0,08 Brent 71,30 -0,04% USD Нал. 64,82 64,02 EUR Нал. 73,09 72,23 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1276 +0,0004 BTC/USD Бирж. 5 094,00 -222,40 IMOEX 2 570,64 -0,31% RTSI 1 258,38 -0,32% DJIA 26 157,16 +0,03% Nasdaq 7 964,24 +0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 415 (+7,86%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Золото $1 415 (+7,86%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 10 апр, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 10 апр, 15:03
Названы регион с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции Общество, 13:00 Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны Общество, 12:49 Как поставщики объединяются для доставки товаров в розничные сети Pro, 12:46 Ассанжа арестовали в Лондоне Общество, 12:42 Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд Общество, 12:37 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 12:34 Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой Политика, 12:32 Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России Общество, 12:19 Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате в крупном размере Общество, 12:12 Попытка военного переворота в Судане. Главное Политика, 12:11 Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам Общество, 12:07 В Верховной раде объяснили нежелание НАТО и ЕС принимать Украину Политика, 12:02 Паскаль Лоро — РБК+: «Отношениям Франции и России нужен новый импульс» Партнерский материал, 12:01 Renault Arkana: 5 главных фактов о новом купе-кроссовере для России Авто, 12:01
Общество ,  
0 
Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд
Верховный суд республики отменил решение районного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил, что СМИ превращают проблему с долгами по газу в шоу
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ в размере 9 млрд руб., передает «РИА Новости». Факт принятия такого решения Верховным судом Чечни подтвердили РБК в суде. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром межрегионгаз».

В январе на сайте прокуратуры Чечни опубликовали сообщение об удовлетворении судом Грозного иска ведомства к компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Также суд постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд руб. В прокуратуре назвали «безнадежным» взыскание этого долга с жителей Чечни. Позднее сообщение было отредактировано, в текущей версии не указывается сумма долга.​

В «Газпром межрегионгаз Грозный» заявляли, что в решении грозненского суда не говорилось о списании долгов на 9 млрд руб. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил списание долгов населения республики «спецификой региона».

Общество
Почему Чечне не дали списать 9,3 млрд руб. долга перед «Газпромом»

По его словам, республика не должна платить за задолженность, которая образовалась во время боевых действий в Чечне. «Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще, поступал или не поступал», — подчеркнул министр. В «Газпром межрегионгаз» указывали, что долг в 9,3 млрд руб. накопился с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

Однако в компании «Газпром межрегионгаз» указали, что эта сумма присутствовала в мотивировочной части судебного решения. В самом «Газпроме» сочли решение суда несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил СМИ в попытке превратить проблему с долгом населения республики по газу в шоу.

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Притуляк обратился в региональную прокуратуру и потребовал поспособствовать списанию долгов с населения края за газ по примеру Чечни. С аналогичным предложением выступал член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. Он предложил списать долги всем россиянам за газ, а не только населению Чечни.

Автор: Григорий Дубов
При участии: Тимофей Дзядко, Екатерина Костина
Теги: Чечня, поставки газа, Долги
Материалы по теме
«Дочка» «Газпрома» назвала общий долг россиян за газ
Общество
«Дочка» «Газпрома» назвала сумму подлежащих списанию в Чечне долгов
Экономика
Чеченский министр объяснил списание долгов за газ «спецификой региона»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter