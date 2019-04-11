Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года

Электоральный рейтинг лидера снизился по сравнению с предвыборными показателями начала 2018 года с 70 до 55% и достиг минимума с 2014 года. Несмотря на это, больше всего из российских политиков жители страны доверяют именно Путину

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Если бы выборы президента России проводились в ближайшее воскресенье, то за действующего президента проголосовали бы 55% населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Исследование проводилось с 21 по 27 марта в 137 населенных пунктах в 50 российских субъектах. В нем путем личного интервью приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше.

Полученный результат на 15% меньше, чем в январе 2018 года, когда за Путина готовы были проголосовать 70% респондентов. На самих выборах, которые прошли 18 марта прошлого года, он в итоге получил 76,99% голосов. Тем не менее полученные по итогам последнего опроса 55% — это минимум с апреля 2014 года (60%).

Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года. Следом за ним — экс-кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 5%.