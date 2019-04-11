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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года
Электоральный рейтинг лидера снизился по сравнению с предвыборными показателями начала 2018 года с 70 до 55% и достиг минимума с 2014 года. Несмотря на это, больше всего из российских политиков жители страны доверяют именно Путину
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Если бы выборы президента России проводились в ближайшее воскресенье, то за действующего президента проголосовали бы 55% населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Исследование проводилось с 21 по 27 марта в 137 населенных пунктах в 50 российских субъектах. В нем путем личного интервью приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше.

Полученный результат на 15% меньше, чем в январе 2018 года, когда за Путина готовы были проголосовать 70% респондентов. На самих выборах, которые прошли 18 марта прошлого года, он в итоге получил 76,99% голосов. Тем не менее полученные по итогам последнего опроса 55% — это минимум с апреля 2014 года (60%).

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Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года. Следом за ним — экс-кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 5%.

Среди ответов респондентов на вопрос, за кого бы они пошли голосовать, прозвучали фамилии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (1%), министра обороны Сергея Шойгу (1%), а также лидера КПРФ Геннадия Зюганова (2%). Четверть опрошенных признались, что не знают, за кого бы пошли голосовать. Такими оказались результаты по итогам опроса тех, кто голов был проголосовать на момент опроса.

Если считать в процентах от всех опрошенных, то 19% россиян не знают, за кого хотели бы проголосовать. Еще столько же заявили, что не пошли бы на выборы. Всего 41% от всех опрошенных (в дополнение к неопределившимся респондентам) сказали, что отдали бы свой голос за Путина. Это также минимальный с апреля 2014 года показатель.

Больше всего из всех российских политиков и общественных деятелей россияне доверяют Владимиру Путину — 41% — это больше, чем годом ранее, но на 18% меньше по сравнению с 2017 годом. Следом идут Жириновский и Шойгу (16%), а также глава МИД России Сергей Лавров (14%). Больше всего россияне не доверяют премьер-министру Дмитрию Медведеву (29%).

Автор: Анна Трунина
Теги: Левада-центр, социологи, социологический опрос, Владимир Путин ..., президентские выборы, Президент, голосование
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