Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках

Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках

Выращивать ягоды на дачных участках не запрещали, из законодательства убрали уточнения, касающиеся выращивания сельскохозяйственных культур, пояснили в Кадастровой палате Росреестра

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые уточнения, о запрете на выращивание ягод речи не идет, пояснили РБК в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

Соответствующий приказ Минэкономразвития вступил в силу 8 апреля. Изменения внесли в классификатор видов разрешенного использования земельных участков. В частности, из документа убрали слова «плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных».

Эти слова были уточнением в пункте «выращивание сельскохозяйственных культур», пояснила замглавы Кадастровой палаты Мария Семенова. «Но это вовсе не означает наложения какого-либо запрета на их выращивание», — заявили в ведомстве.

В Кадастровой палате подчеркнули, что список видов разрешенного использования участков расширился: землю разрешили использовать для предоставления коммунальных услуг, услуг связи, размещения домов соцобслуживания и общежитий, медицинских организаций особого назначения, зданий и сооружений для религиозных обрядов, а также цирков, зоопарков, заправок и т.д.

Расширение списка позволяет владельцу выбрать назначение, соответствующее фактическому использованию земли, что может отразиться на кадастровой стоимости и минимизировать риски штрафов за неполное соответствие фактического использования разрешенному.