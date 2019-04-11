Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках

Из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые уточнения, о запрете на выращивание ягод речи не идет, пояснили РБК в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Соответствующий приказ Минэкономразвития вступил в силу 8 апреля. Изменения внесли в классификатор видов разрешенного использования земельных участков. В частности, из документа убрали слова «плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных».
Эти слова были уточнением в пункте «выращивание сельскохозяйственных культур», пояснила замглавы Кадастровой палаты Мария Семенова. «Но это вовсе не означает наложения какого-либо запрета на их выращивание», — заявили в ведомстве.
В Кадастровой палате подчеркнули, что список видов разрешенного использования участков расширился: землю разрешили использовать для предоставления коммунальных услуг, услуг связи, размещения домов соцобслуживания и общежитий, медицинских организаций особого назначения, зданий и сооружений для религиозных обрядов, а также цирков, зоопарков, заправок и т.д.
Расширение списка позволяет владельцу выбрать назначение, соответствующее фактическому использованию земли, что может отразиться на кадастровой стоимости и минимизировать риски штрафов за неполное соответствие фактического использования разрешенному.