В Канаде из-за угрозы теракта экстренно сел корейский Boeing

В Канаде экстренную посадку совершил вылетевший из Ванкувера самолет Boeing 777 южнокорейской авиакомпании Korean Airlines, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей пассажирского перевозчика.

Причиной вынужденной посадки стал звонок в компанию с сообщением об угрозе теракта. В этот момент Boeing уже 25 минут находился в воздухе. Посадили пассажирский самолет на военном аэродроме канадской авиабазы "Комокс" ВВС.

Для сопровождения самолета до места приземления с авиабазы вылетели два истребителя F-15 ВВС США. Решение о возвращении лайнера приняли наземные службы управления полетами.

На борту самолета находились 149 пассажиров. После посадки пассажиры были эвакуированы, на борту проведены соответствующие мероприятия. Об обнаружении бомбы не сообщалось.