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У вокзала в Ивано-Франковске произошел взрыв

По данным полиции, пострадали три человека. Глава города сообщил, что в результате взрывов близ вокзала погибли люди. Взрыв произошел вне вокзала, заявила «Украинская железная дорога»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Взрыв произошел близ вокзала в Ивано-Франковске. Как пишет «Страна.ua», мужчина подорвал гранату возле магазина у вокзала.

Взрыв прогремел около 18:30, уточнила заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис. По ее данным, пострадали три человека.

Как сообщает Zn.ua со ссылкой на местные паблики, по предварительным данным, один человек погиб. По информации издания, сильный пожар также произошел в доме по улице Железнодорожной. Глава обладминистрации Светлана Онищук рассказала в телеграм-канале, что в административном центре региона были слышны взрывы, в результате одного из них загорелась кровля многоэтажки.

Глава города Руслан Марцинкив заявил, что в результате взрывов близ вокзала погибли люди, возник пожар. По его словам, рядом произошел взрыв в квартире, там также начался пожар.

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Взрыв произошел вне вокзала, заявила «Украинская железная дорога». «На железнодорожном вокзале только был слышен звук взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику», — говорится в сообщении компании, которое приводит «РБК Украина».

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Теги
Елена Чернышова
Ивано-Франковская область вокзал взрывы «Укрзалiзниця»
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