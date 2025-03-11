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В крови сбившего людей на остановке в Казани водителя нашли наркотики

МВД: в крови водителя, сбившего людей на остановке в Казани, нашли наркотики
В крови водителя «москвича» нашли следы амфетамина и марихуаны, накануне он совершил наезд на остановке в Казани. Пострадали 11 человек. СК завел дело о нарушении ПДД
Фото: МВД по республике Татарстан
Фото: МВД по республике Татарстан

В крови 29-летнего Евгения Крусева, который совершил наезд на людей на остановке в Казани, нашли следы амфетамина и марихуаны, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Как уточнило издание KazanFirst, первичный тест на алкогольное опьянение и наличие наркотических средств показал отрицательный результат, однако при углубленном анализе выявили запрещенные вещества.

«На данный момент решается вопрос об административном аресте по факту обнаружения следов наркотических средств», — сообщили в ведомстве.

В крови сбившего людей на остановке в Казани водителя нашли наркотики
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ДТП произошло накануне днем на улице Вишневского. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным ТАСС, в больнице в том числе находится 12-летний ребенок.

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Фото:Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС
Как уточнили в МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля совершил наезд на людей при попытке объехать автобус, из которого выходили пассажиры. В СК назвали виновником ДТП водителя такси. Следователи возбудили дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование произошедшего находится на контроле республиканской прокуратуры.

Крусева задержали и избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Издание «Вечерняя Казань» опубликовало видео, где мужчина говорит: «Я не специально». Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков и отказ от прохождения лечения.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия Казань МВД ДТП водитель такси остановка пострадавшие
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