Полицейских в «Сириусе» впервые в России пересадили на электросамокаты

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Полицейские, работающие на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи, первыми в стране в рамках пилотного проекта стали использовать для передвижения электросамокаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Реализован совместный проект полицейских и одного из сервисов кикшеринга, который предоставил средства индивидуальной мобильности для использования в служебной деятельности», — написала она в своем телеграм-канале.

В качестве цели нововведения Волк назвала повышение мобильности полицейских и оперативности их реагирования на происшествия. По ее словам, электросамокаты позволят сотрудникам правоохранительных органов быстрее передвигаться по узким улицам и загруженным дорогам.

Полицейские прошли обучение безопасному вождению и основам эксплуатации электросамокатов, а также дополнительную проверку знаний правил дорожного движения (ПДД), отметила Волк.

Если пилотный проект окажется эффективным, он может быть распространен и на другие регионы России, заключила представитель МВД.

В крупных городах России необходимо создать электросамокатную полицию, заявил в июне 2024 года зампредседателя Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»). С предложением организовать такое подразделение он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По словам Даванкова, электросамокатная полиция должна патрулировать пешеходные зоны и контролировать соблюдение ПДД водителями электровелосипедов и электросамокатов.