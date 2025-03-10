 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Въехавший в остановку в Казани ранее употреблял психотропные вещества

Фото: Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС

Мужчину, который въехал на легковом автомобиле в автобусную остановку в Казани, ранее не раз привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности», — рассказал собеседник.

Речь идет о ч. 1 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях — потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

После наезда легковушки на остановку в Казани возбудили уголовное дело
Общество
Фото:Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС

Авария произошла около 11 утра на остановке «Улица Калинина». Тогда водитель арендованного «Москвича» наехал на толпу людей при попытке объехать автобус, остановившийся, чтобы высадить пассажиров, сообщила ранее полиция.

В ДТП пострадали 11 человек, из них восемь взрослых и один ребенок попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

В Следственном комитете заявили, что ДТП устроил водитель такси. По данным «РБК Татарстан», автомобиль принадлежит «Яндекс Go». В настоящее время сервис содействует властям и правоохранителям.

Местный телеканал «Татарстан-24» опубликовал кадры разговора с пассажиром такси, который на момент аварии находился в автомобиле. По его словам, у водителя начался приступ эпилепсии.

«РБК Татарстан» со ссылкой на издание «Реальное время» ранее сообщило, что, по словам водителя такси, он рано встал и не принимал никаких препаратов. Мужчина также опроверг наличие заболеваний, которые могли бы повлиять на его состояние за рулем.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Казань административная ответственность психотропные вещества
Материалы по теме
После наезда легковушки на остановку в Казани возбудили уголовное дело
Общество
Момент наезда машины на остановку с людьми в Казани попал на видео
Общество
В Казани при наезде автомобиля на остановку пострадали 11 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Путин поручил помочь участникам военной операции открывать бизнесПолитика, 16:27
Как горят столкнувшиеся в Северном море танкер и корабль. ВидеоОбщество, 16:26
ЦБ назвал самые доходные рублевые активы в феврале 2025 годаИнвестиции, 16:21
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
«Удачи всем, кто пытается ее догнать»: критики оценили Mayhem Леди ГагаLife, 16:19
В Чечне назвали необоснованной блокировку TelegramОбщество, 16:18
Спрос на кипрское вино из поэм Гомера упал без туристов из РоссииВино, 16:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной картыФинансы, 16:11
Нефтяной танкер загорелся после столкновения у берегов БританииОбщество, 16:11
Въехавший в остановку в Казани ранее употреблял психотропные веществаОбщество, 16:08
Сборная России проведет товарищеский матч со 174-й командой мираСпорт, 16:08
Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» ХахалевойПолитика, 16:06
Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валютыФинансы, 16:04
Включивший порноролик на уроке учитель уволилсяОбщество, 16:03