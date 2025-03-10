Въехавший в остановку в Казани ранее употреблял психотропные вещества

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Мужчину, который въехал на легковом автомобиле в автобусную остановку в Казани, ранее не раз привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности», — рассказал собеседник.

Речь идет о ч. 1 ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях — потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Авария произошла около 11 утра на остановке «Улица Калинина». Тогда водитель арендованного «Москвича» наехал на толпу людей при попытке объехать автобус, остановившийся, чтобы высадить пассажиров, сообщила ранее полиция.

В ДТП пострадали 11 человек, из них восемь взрослых и один ребенок попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

В Следственном комитете заявили, что ДТП устроил водитель такси. По данным «РБК Татарстан», автомобиль принадлежит «Яндекс Go». В настоящее время сервис содействует властям и правоохранителям.

Местный телеканал «Татарстан-24» опубликовал кадры разговора с пассажиром такси, который на момент аварии находился в автомобиле. По его словам, у водителя начался приступ эпилепсии.

«РБК Татарстан» со ссылкой на издание «Реальное время» ранее сообщило, что, по словам водителя такси, он рано встал и не принимал никаких препаратов. Мужчина также опроверг наличие заболеваний, которые могли бы повлиять на его состояние за рулем.